«Я придумала, что надо заехать в магазин Depo в Берги посмотреть вещи. О Господи! Парковка переполнена, магазин тоже. Все бегут, толкаются, закупают горы всего. Остановиться и осмотреться невозможно, у меня паника началась. Ничего себе в Латвии люди плохо живут!»

Далее в комментариях она поясняет, что «плохо живут» надо понимать как сарказм: «Но, если серьёзно, латыши ещё как жалуются. Тут же можно много раз прочитать. Всё плохо, всё так дорого, ничего нет, но в то же время большинство вовсе не так уж плохо живёт. Есть, конечно, те, кому тяжело».