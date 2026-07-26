Возможно, Марика выбрала не самый удачный день, чтобы посетить магазин Depo в Берги — она жалуется на слишком многочисленных покупателей, которые толкаются и наезжают друг на друга с тележками. Как выяснилось, одна из причин этого состоит в том, что это чуть ли не единственный магазин на много километров, где можно купить продукты, причём дёшево.
«Я придумала, что надо заехать в магазин Depo в Берги посмотреть вещи. О Господи! Парковка переполнена, магазин тоже. Все бегут, толкаются, закупают горы всего. Остановиться и осмотреться невозможно, у меня паника началась. Ничего себе в Латвии люди плохо живут!»
Далее в комментариях она поясняет, что «плохо живут» надо понимать как сарказм: «Но, если серьёзно, латыши ещё как жалуются. Тут же можно много раз прочитать. Всё плохо, всё так дорого, ничего нет, но в то же время большинство вовсе не так уж плохо живёт. Есть, конечно, те, кому тяжело».
На её пост откликнулось довольно много людей, вот некоторые из комментариев:
— Ну, вывод сомнительный. В Depo покупают те, кто обои сам клеит и забор сам красит. Свидетельствует ли это о богатстве — ну, не знаю…
— К государственным и муниципальным бюджетам сотни тысяч присосались, это и есть большинство покупателей.
— Это свидетельствует только о том, что руки не растут из ж*пы.
— Это свидетельствует, что люди могут сделать сами и не хотят платить wannabe-«мастерам» цены, раздутые до космических размеров.
— Просто выходной. А к морю сегодня не получится. Скорее, все ремонтируют и покупают вещи по более низкой цене. Поэтому я в выходные никуда в Риге ходить не хочу.
— Была там пару недель назад. Парковка была полная, но никакого толкания и скупок гор товаров не заметила. Люди спокойно искали нужное. Еду, да, покупали помногу, потому что так дешевле. Туда ездят люди, для которых альтернатива — TOP или AIBE. И которые экономят на всём.
— Там вокруг, подальше от Риги, есть места на расстоянии всего каких-то 30 км, куда можно добраться только на своей машине. Автобуса нет вообще или есть один раз в день. Есть такая Аллажмуйжа, например. Когда-то была цивилизация, танцы, лавка. Теперь… кто там ещё остался и шевелится, ездят пару раз в месяц в это же самое Depo в Берги и действуют изысканным дамам на нервы, потому что слишком долго болтаются у полок с крупой и туалетной бумагой.
— Выходной и единственный магазин такого типа в наших местах. Необоснованная паника.
— Вам надо ездить хотя бы в mc2 или в те аутлеты под Юрмалой, там изысканная публика, никто не толкается.
— В Depo в Екабпилсе то же самое. После рабочего дня довольно полно, не говоря уже о выходных. Все ноют, что денег нет, а магазины полные.
— Там всегда дурдом.
— Советую ехать туда в рабочий день до 10:00, иначе «народ, погрязший в бедности», там всё сметёт начисто.
— Из-за голода всё раскупают.
— А что же ты сама туда несёшься?
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