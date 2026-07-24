Прокуратура должна установить, соответствовали ли принятые чиновниками решения требованиям закона и не были ли нарушены права и законные интересы государства.
Это уже не первая проверка решений, связанных с национальной авиакомпанией. В конце 2024 года прокуратура не обнаружила нарушений в решении правительства уменьшить основной капитал airBaltic на 571,293 миллиона евро и направить эту сумму на покрытие накопленных убытков.
Новая проверка начинается на фоне очередного ухудшения финансовой ситуации в компании. airBaltic намерена просить владельцев облигаций о краткосрочном финансировании, необходимом для стабилизации положения и предотвращения риска дефолта. Встреча с держателями облигаций запланирована на 3 августа.
В 2025 году оборот концерна вырос на 4,2% — до 779,344 миллиона евро. Убытки составили 44,337 миллиона евро, что в 2,7 раза меньше, чем годом ранее. Авиакомпания перевезла 5,2 миллиона пассажиров — на 1% больше, чем в 2024 году.
При этом airBaltic отложила возможное первичное размещение акций и больше не рассматривает IPO как источник капитала в 2026 году. Согласно годовому отчёту, для финансирования работы в зимнем сезоне 2026/2027 годов компании может потребоваться дополнительное денежное вливание в размере от 100 до 150 миллионов евро.
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