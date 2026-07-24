Это уже не первая проверка решений, связанных с национальной авиакомпанией. В конце 2024 года прокуратура не обнаружила нарушений в решении правительства уменьшить основной капитал airBaltic на 571,293 миллиона евро и направить эту сумму на покрытие накопленных убытков.

Новая проверка начинается на фоне очередного ухудшения финансовой ситуации в компании. airBaltic намерена просить владельцев облигаций о краткосрочном финансировании, необходимом для стабилизации положения и предотвращения риска дефолта. Встреча с держателями облигаций запланирована на 3 августа.