Его не отмечали на обычных картах, над ним запрещено летать, а приближаться к ограждению до сих пор крайне не рекомендуется. Камеры следят за окрестностями, вооружённые охранники патрулируют периметр, а предупреждающие таблички обещают нарушителям очень неприятную встречу.
Мир знает это место как Зону 51.
Десятилетиями считалось, что именно там американские военные прячут разбившиеся летающие тарелки, изучают тела пришельцев и пытаются повторить технологии существ, прилетевших из других миров.
Доказательств так и не появилось.
Но настоящая история базы оказалась достаточно невероятной, чтобы объяснить, почему тысячи людей видели над пустыней то, что никак не могло быть обычным самолётом.
Всё началось в годы холодной войны.
Американским разведчикам требовался самолёт, способный летать настолько высоко, чтобы советские радары и истребители не могли до него добраться. Для создания и испытаний такой машины выбрали высохшее озеро Грум в пустынной части Невады.
Посторонних поблизости почти не было. Огромная территория вокруг уже использовалась военными, а ближайшие населённые пункты находились далеко.
В 1955 году на секретной базе начали создавать разведывательный самолёт U-2.
Всего через восемь месяцев инженеры получили машину, способную подниматься на высоту около 21 километра. В то время обычные пассажирские и военные самолёты летали значительно ниже.
Человек, случайно увидевший такую машину в небе, не мог сопоставить её ни с чем знакомым.
Самолёт двигался на невозможной высоте, отражал солнечный свет и порой оставался видимым, когда земля внизу уже погружалась в сумерки.
Сообщения о загадочных объектах начали множиться.
Затем на базе появился ещё более невероятный самолёт A-12. Его корпус был изготовлен из титана, скорость превышала три тысячи километров в час, а камеры могли с высоты почти 27 километров различать небольшие предметы на земле.
Только этот самолёт совершил с секретной базы более 2850 вылетов.
Люди видели яркие точки, необычные следы, стремительно перемещавшиеся объекты и машины, которые исчезали быстрее, чем наблюдатель успевал понять, что происходит.
Военные не могли объяснить публике, что именно летает над пустыней.
Любое честное объяснение раскрыло бы противнику существование секретных разведывательных программ. Поэтому сообщения об НЛО не опровергали подробно, а иногда оставляли без ответа.
Получился идеальный механизм для рождения легенды.
Очевидец видел неизвестный объект. Военные молчали. Журналисты писали о загадке. Каждый новый рассказ подтверждал предыдущий, хотя за многими наблюдениями могли стоять самолёты, о которых мир узнавал лишь десятилетия спустя.
Настоящий взрыв произошёл в 1989 году.
Мужчина по имени Боб Лазар дал телевизионное интервью и заявил, что работал рядом с Зоной 51. По его словам, на базе хранили космические аппараты пришельцев, а специалисты пытались разобраться в их устройстве.
Позднее в биографии Лазара обнаружили серьёзные несоответствия. Учебные заведения, которые он называл, не подтвердили, что он был их студентом. Возникли вопросы и к его рассказам о работе физиком.
Но одна часть истории звучала правдоподобно.
На базе действительно изучали чужие технологии и пытались их воспроизводить. Только речь, вероятнее всего, шла не о кораблях с других планет, а об авиационной технике иностранных государств.
К тому моменту легенда уже жила собственной жизнью.
В пустыне появились гостиницы, кафе, магазины и музеи с изображениями зелёных человечков. Одно из местных заведений получило название Little A’Le’Inn, превратив игру слов с «маленьким пришельцем» в туристический бренд.
На так называемое Внеземное шоссе приезжают путешественники со всего мира. Они фотографируются возле знаков, покупают сувениры и надеются хотя бы издалека заметить странный объект.
Летом одно только тематическое кафе может принимать сотни посетителей в день. Многие затем отправляются к воротам базы.
Некоторые заходят слишком далеко.
В 2019 году двух блогеров задержали после проникновения на закрытую территорию. Первоначально им грозил год тюрьмы. В итоге каждый провёл за решёткой три дня и заплатил крупный штраф.
В том же году интернет шутка с призывом «штурмовать Зону 51» собрала огромную аудиторию. Тысячи людей действительно приехали в пустыню, хотя массового прорыва на базу не произошло.
Событие превратилось в фестиваль костюмов, музыки и всего, что связано с пришельцами.
Американские власти официально признали существование Зоны 51 лишь в 2013 году.
К тому времени она уже давно стала самой известной секретной базой в мире.
Что происходит там сегодня, публично не раскрывается. Объект остаётся действующим, воздушное пространство закрыто, а большая часть работы засекречена.
Современные исследования неопознанных явлений тоже не принесли доказательств того, что на базе хранится техника пришельцев. Большинство наблюдений удаётся объяснить воздушными шарами, спутниками, беспилотниками и необычными атмосферными эффектами.
Но легенда никуда не исчезает.
Возможно, дело в том, что правда о Зоне 51 слишком долго выглядела именно так, как обычно начинается история о заговоре.
Секретная дорога в пустыне. Невидимая база. Самолёты, которых не должно существовать. Военные, отказывающиеся что-либо объяснять.
Пришельцы для этого рассказа оказались почти лишними.
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