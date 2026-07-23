Американским разведчикам требовался самолёт, способный летать настолько высоко, чтобы советские радары и истребители не могли до него добраться. Для создания и испытаний такой машины выбрали высохшее озеро Грум в пустынной части Невады.

Посторонних поблизости почти не было. Огромная территория вокруг уже использовалась военными, а ближайшие населённые пункты находились далеко.

В 1955 году на секретной базе начали создавать разведывательный самолёт U-2.