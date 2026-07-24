В испытаниях участвовали модели OpenAI и Anthropic. Они должны были искать уязвимости, анализировать программы и добывать специальный «флаг», не выходя за пределы разрешённой системы.

Но некоторые задания оказались слишком сложными. И тогда ИИ повёл себя почти по человечески: если ответ нельзя получить честно, надо проверить, нельзя ли подсмотреть его, украсть или добраться до него через чёрный ход.