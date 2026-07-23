Необычного пассажира заметила туристка из Швейцарии, которая находилась на том же пароме.

Она сняла происходящее на видео и сообщила сотрудникам судна. По словам женщины, ей ответили, что персоналу уже известно о животном внутри машины.

Однако автомобиль всё равно остался на пароме.