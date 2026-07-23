Но затем внутри что-то зашевелилось.
В багажнике автомобиля находился живой пони.
Животное занимало почти весь салон. Его голова упиралась в низкую крышу, а задняя часть тела была прижата к стеклу багажной двери. Пони пытался переступать ногами, хотя свободного пространства для движения практически не оставалось.
Необычного пассажира заметила туристка из Швейцарии, которая находилась на том же пароме.
Она сняла происходящее на видео и сообщила сотрудникам судна. По словам женщины, ей ответили, что персоналу уже известно о животном внутри машины.
Однако автомобиль всё равно остался на пароме.
Переход из Поццуоли, расположенного недалеко от Неаполя, до острова Искья занимает примерно час. В день поездки температура воздуха достигала 31 градуса.
На автомобильной палубе к жаре мог добавляться нагрев кузовов и выхлопные газы от машин.
При этом Citroën C1 относится к самым маленьким городским автомобилям. Его длина составляет около трёх с половиной метров, а багажник рассчитан скорее на несколько пакетов из магазина, чем на перевозку лошади.
Видео быстро распространилось в социальных сетях.
Зоозащитник Энрико Рицци сообщил о случившемся полиции и потребовал выяснить, кто находился за рулём автомобиля. Он также задал вопрос, как машина с пони внутри вообще смогла попасть на паром.
Для погрузки транспорт проходит через сотрудников порта и экипаж судна. Красный автомобиль должен был заехать по рампе на автомобильную палубу вместе с другими машинами.
Спрятать животное было трудно. Пони возвышался над сиденьями и был хорошо виден через окна.
Тем не менее поездка состоялась.
Рицци потребовал проверить не только владельца животного, но и действия людей, позволивших автомобилю продолжить путь.
К истории подключился итальянский депутат Франческо Эмилио Боррелли. Он призвал установить личность хозяина пони и забрать у него животное, если выяснится, что условия перевозки угрожали его здоровью.
Пользователи социальных сетей выражались менее дипломатично.
Многие пытались понять, зачем понадобилось везти пони именно внутри крошечного автомобиля. Другие задавались вопросом, почему для животного не использовали специальный прицеп.
Такие прицепы позволяют лошади стоять в естественном положении, сохранять равновесие и получать достаточно воздуха. В легковом автомобиле животному приходится сгибать шею и приспосабливаться к пространству, которое изначально рассчитано на людей и багаж.
Известно, что водитель был заявлен в полицию по подозрению в жестоком обращении с животным. Окончательную правовую оценку произошедшему должны дать итальянские правоохранительные органы.
Сам пони после прибытия парома оказался на острове Искья.
О том, куда именно он направлялся и почему для путешествия был выбран Citroën C1, пока не сообщается.
Вероятно, владелец машины рассчитывал, что маленький автомобиль способен вместить удивительно много.
Пассажиры парома теперь знают точный предел этой теории.
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