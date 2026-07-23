Медленный рост
Цифры показывают, что налоговая политика в ближайшие годы будет непростой. Экономический рост останется скромным, а бюджетный дефицит, согласно прогнозу, вырастет и в 2027 году превысит 4% от ВВП. Таким образом, потребность в дополнительных доходах будет расти как раз в то время, когда повышение налогов (!) может ещё сильнее ударить по конкурентоспособности предприятий и покупательной способности домохозяйств.
Рост доходов обеспечивают налоги с рабочей силы
В 2024 году Латвия вошла в группу из 14 стран ЕС, где более половины налоговых поступлений формируют налоги с рабочей силы, включая социальные взносы. Стоит отметить, что и в предыдущие годы основным источником роста налоговых доходов в Латвии были именно налоги с труда.
С точки зрения государственного бюджета это сильный и относительно прогнозируемый источник доходов. Однако с позиции экономической политики такая структура несёт риски. Чем сильнее государственные доходы зависят от зарплат и занятости, тем уязвимее становится бюджет к сокращению рабочей силы и старению населения. А мы, дорогие друзья, вымираем (смертность из года в год превышает рождаемость, закрываются школы, в университетах начинает не хватать студентов).
По-прежнему сильная зависимость от НДС
В 2024 году НДС составлял 27,3% всех налоговых поступлений Латвии. Это третий самый высокий показатель в ЕС после Хорватии и Болгарии. В отчёте отмечается, что рост поступлений НДС мог быть обеспечен не только изменениями ставок или потребления, но и более эффективным сбором налога. С одной стороны, это позитивный сигнал об эффективном налоговом администрировании. С другой — это подчёркивает особенность структуры доходов Латвии: относительно большая доля поступлений формируется за счёт потребления. Налоги на потребление имеют широкую базу и их относительно легко администрировать, но они пропорционально сильнее бьют по домохозяйствам с низкими доходами, которые тратят на потребление большую часть своих заработков.
Значение экологических налогов резко снизилось
С 2014 по 2024 год доля экологических налогов в налоговых поступлениях Латвии сократилась на 4,2 процентных пункта. Это второй самый большой спад в ЕС после Кипра. В 2024 году экологические налоги составляли около 7,2% от всех налоговых доходов.
В отчёте не называется одна конкретная причина такого падения. На уровне ЕС в качестве возможных факторов указывают длительное отсутствие индексации ставок, политическую непопулярность экологических налогов и другие причины. Кроме того, успешный экологический налог сам по себе может снижать будущие поступления, если он меняет поведение людей и уменьшает потребление ископаемых ресурсов или загрязнение.
В случае Латвии особенно интересен контраст между долгосрочным падением поступлений и новейшим направлением реформ: в 2025 году 5 из 14 зарегистрированных в отчёте налоговых реформ Латвии были классифицированы как связанные с окружающей средой.
Латвийская модель UIN ограничивает эффективность налоговых стимулов
Анализируя налоговые стимулы для инвестиций, отчёт отдельно выделяет Латвию и Эстонию. В обеих странах прибыль компаний не облагается корпоративным подоходным налогом (UIN) в момент её получения, а только при распределении. Поэтому налоговые льготы, такие как ускоренная амортизация, имеют меньшее практическое влияние по сравнению с классической системой УН. Это не означает, что латвийская модель УН не стимулирует инвестиции. Необложение нераспределённой прибыли само по себе откладывает уплату налога и облегчает внутреннее финансирование компании. Однако если государство хочет особенно стимулировать инвестиции (например, в энергоэффективность), ему могут понадобиться другие, более точно нацеленные инструменты — гранты, государственные программы поддержки, гарантии по кредитам или льготы вне системы UIN.
Самая низкая оценка справедливости налоговой системы в ЕС
Всего 8% латвийских респондентов считают, что налоги в значительной степени платятся пропорционально доходам и богатству населения. Это самый низкий результат в ЕС. В среднем по Евросоюзу так ответили 20%, а в Финляндии — 38%.
В то же время около 36% латвийских респондентов считают, что налоги с доходов и богатства непропорциональны. В среднем по ЕС такого мнения придерживаются 24%.
Восприятие справедливости налоговой системы и доверие к государственным учреждениям и налоговой администрации тесно связаны с добровольным исполнением налоговых обязательств. Поэтому столь низкая оценка справедливости — это не только вопрос общественного мнения, но и вопрос налоговой политики.
Главный вывод
Главный вывод таков: Латвия собирает больше, но общество не считает систему справедливой.
Данные отчёта свидетельствуют о значительном улучшении работы Службы государственных доходов (VID). В то же время государство может становиться эффективнее в сборе налогов, но одного контроля и цифровизации недостаточно, если жители не видят связи между уплаченными налогами, своей платёжеспособностью и получаемыми публичными благами.
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