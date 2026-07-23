В 2024 году Латвия вошла в группу из 14 стран ЕС, где более половины налоговых поступлений формируют налоги с рабочей силы, включая социальные взносы. Стоит отметить, что и в предыдущие годы основным источником роста налоговых доходов в Латвии были именно налоги с труда.

С точки зрения государственного бюджета это сильный и относительно прогнозируемый источник доходов. Однако с позиции экономической политики такая структура несёт риски. Чем сильнее государственные доходы зависят от зарплат и занятости, тем уязвимее становится бюджет к сокращению рабочей силы и старению населения. А мы, дорогие друзья, вымираем (смертность из года в год превышает рождаемость, закрываются школы, в университетах начинает не хватать студентов).

По-прежнему сильная зависимость от НДС