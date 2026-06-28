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Социолог не верит пенсионной системе: «Кофе купить я смогу»

TV24 28 июня, 2026 19:03

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На телеканале TV24 в программе Latvijas labums, где речь шла о пенсиях, участвовал социолог и руководитель исследовательского центра SKDS Арнис Кактиньш, ему задали вопрос, верит ли он лично в латвийскую пенсионную систему.

Ответ был краток: "Я не верю".

Эксперт пояснил, что у него нет сомнений - что-то он точно получит, вопрос в том, какова будет реальная стоимость этих денег в будущем: "Ясно, что-то я получу. Но сколько это будет, что это будет и как это будет? Мы знаем, какова инфляция. Если в конце концов я что-то получу, смогу купить чашку кофе, тогда это не бог весть какая ценная вещь, я только надеюсь, что так скверно не будет".

Обсуждалась в эфире и идея о разрешении воспользоваться накоплениями 2-го пенсионного уровня до выхода на пенсию. Как показывает опрос, проведённый SKDS в мае, отношение общества к этой идее за последние месяцы изменилось - чуть больше трети населения (36%) готовы эту возможность использовать, а 38% не стали бы так делать.

По словам Кактиньша, в феврале желающих забрать часть пенсии досрочно было больше - 39%. Он объясняет это тем, что в обществе идёт широкое обсуждение возможных последствий такого шага.

"Похоже, люди поняли - есть аргументы и причины, почему это нехорошая мысль - вытащить оттуда эти деньги и, боже упаси, потратить на какие-то чупа-чупсы", - пришёл к выводу социолог.

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