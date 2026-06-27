Государство будет компенсировать прямой ущерб, причинённый дронами

Документом, точнее, поправками к правилам Кабмина, предусмотрено, что государство будет возмещать прямой ущерб, причинённый в случае прилёта дронов и других военных инцидентов населению, предприятиям и публичной инфраструктуре.

Если урон был нанесён посевам, насаждениям, лесопосадкам и животным, а также сельхозтехнике, в течение трёх рабочих дней нужно будет обратиться в Службу поддержки села, предоставив факты об ущербе. Служба поддержки села в течение месяца должна будет принять решение и отправить запрос о принятом решении в Минземледелия. Она же и выплатит компенсацию пострадавшим.

По поводу ущерба для недвижимости или вещей нужно обращаться в самоуправление, срок подачи заявления такой же - три рабочих дня. Самоуправление в течение месяца примет решение и отправит запрос в Министерство умной администрации и регионального развития.

Если недвижимость или вещи застрахованы от военных рисков в мирное время, то в случае инцидентов, вызванных военными действиями, пострадавший может претендовать на компенсацию за прямой ущерб из госбюджета в размере 90% от размера причинённого ущерба, за вычетом страхового возмещения.

Если такая страховка недоступна на рынке страховых услуг, пострадавшие тоже могут претендовать на компенсацию из госбюджета в размере 90% от суммы ущерба.

При отсутствии страховки можно претендовать на компенсацию из госбюджета в размере 75% от суммы ущерба.