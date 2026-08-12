Sazinājos ar kremļa biroju un viņi apstiprināja, ka ru:Baltķika ir rupors putina īstenotajam hibrīdkaram pret Latviju. Viss jau forši, bet diez, cik šamējie saņem, lai nomelnotu Latvija Latviešiem kustību un atbalstītu imigrāciju? https://t.co/BgvcFzUJyk pic.twitter.com/a50jgdMEbM
— Austris Stankevics (@StankevicsA) August 11, 2026
Прочитайте ещё раз: людей, чьи исторические корни тоже лежат в Латвии. Граждан Латвии, которые ежедневно говорят на латышском, уважают латвийское государство и живут в его культурном пространстве. Но речь сейчас не об этом.
Мне, родившемуся и выросшему в Риге, кажется странным, что члены Национального объединения пугают народ мусульманами из далёкого Лондона.
Между тем утверждения, будто мусульманский мэр Лондона будет строить 40 000 жилищ только для мусульман, — это хорошо известная, давно циркулирующая ложь. Это версия, распространяемая ультраправыми в социальных сетях и искажающая слова Садика Хана. В апреле 2024 года в интервью Islam Channel мэр Лондона отметил, что нехватка жилья особенно остро сказывается на мусульманах, желающих жить ближе к мечетям и халяльным магазинам, и добавил, что будет построено не менее 40 000 council homes (муниципальное социальное жилье) и 6000 квартир с контролируемой арендной платой.
Мэр Лондона не обещал жильё кому-либо по признаку религиозной принадлежности, национальности или места проживания. Это было обещание всем лондонцам к 2030 году. Однако справедливости ради стоит признать: неловкая манера Хана связать жилищные нужды мусульман с цифрой в 40 000 council homes дала почву для дальнейших информационных манипуляций.
Офис мэра назвал подобные утверждения откровенно ложными. Нет и никаких доказательств, что в уже построенных или приобретённых городом домах мусульман расселяют приоритетно или что для этого готовится какая-либо практическая и правовая база.
Говоря простым языком, молодое поколение Национального объединения занимается распространением хорошо известной лжи. Дезинформации. Втирают — если так кому-то понятнее.
Нет, не думайте, что у меня есть симпатии к исламу и к притоку мусульманских мигрантов в Европу. Мне это не нравится как христианину, и, путешествуя за пределами Латвии, я хорошо видел, что происходит, когда наивные европейские левые политики впускают иммигрантов самого разного рода из тех мусульманских стран, где политические традиции, социальная культура и уровень экономического развития очень далеки от европейских. Это можно буквально почувствовать носом в когда-то «престижных» городах вроде Парижа, Брюсселя и многих других.
О чём оба дезинформатора вам не рассказывают
Зуфар Зайнуллин. Знаете такого человека? Он — лидер латвийской мусульманской общины и муфтий, владелец управляющей многоквартирными домами компании SIA «TRIZ», чей оборот и прибыль в последние годы заметно выросли. Жалоб на непрофессионализм этой фирмы в обслуживаемых ею домах хватает. Зайнуллин работает или работал в НГО, связанных с интеграцией ищущих убежища.
Пока «таланты» Национального объединения спорят о несуществующих мусульманских жилых домах в Лондоне, в Латвии уже несколько десятилетий существует организованная мусульманская религиозная и культурная инфраструктура, имеющая международные контакты и историю финансирования от зарубежных институтов — о чём публично писали сами представители этой общины. Это, на мой взгляд, куда более существенное обстоятельство для Латвии и Риги, особенно в сочетании с растущими финансовыми возможностями этой общины, чем пустая болтовня о том, чего в Лондоне не происходит.
Пока в социальных сетях члены и сторонники Национального объединения демонизируют латвийских инородцев, имеющих и латышские корни, являющихся гражданами Латвии, ежедневно говорящих на латышском и ощущающих принадлежность к латвийскому этносу, министры этой же партии и высший эшелон Рижской думы (в рабочее время, оплачиваемое налогоплательщиками) отправляются с проверками в иммигрантские столовые и хостелы курьеров Bolt, где нарушения не всегда даже находятся… Я не говорю, что проверять не нужно, но стрелять из пушки по воробьям… Разве всё это не очередной предвыборный цирк? Отвлечение внимания? Или просто идиотизм?
Меня тревожит направление взгляда латвийских правых», — написал на pietiek.com некто под псевдонимом Rīgas meduspodu lācis.
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