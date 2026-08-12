Мне, родившемуся и выросшему в Риге, кажется странным, что члены Национального объединения пугают народ мусульманами из далёкого Лондона.

Между тем утверждения, будто мусульманский мэр Лондона будет строить 40 000 жилищ только для мусульман, — это хорошо известная, давно циркулирующая ложь. Это версия, распространяемая ультраправыми в социальных сетях и искажающая слова Садика Хана. В апреле 2024 года в интервью Islam Channel мэр Лондона отметил, что нехватка жилья особенно остро сказывается на мусульманах, желающих жить ближе к мечетям и халяльным магазинам, и добавил, что будет построено не менее 40 000 council homes (муниципальное социальное жилье) и 6000 квартир с контролируемой арендной платой.

Мэр Лондона не обещал жильё кому-либо по признаку религиозной принадлежности, национальности или места проживания. Это было обещание всем лондонцам к 2030 году. Однако справедливости ради стоит признать: неловкая манера Хана связать жилищные нужды мусульман с цифрой в 40 000 council homes дала почву для дальнейших информационных манипуляций.