Viktors Brics написал: «Ещё добавлю, что звуки этих самых машин нас разбудили аж в 6:20, ибо рёву от них стояло, как на трассе в Бикерниеках в день соревнований».

Ольга Герасименко добавила: «И опять никого не предупредили, как вчера, когда закрыли набережную. Упс, мы забыли. А что вы нам сделаете? Забудем ещё раз».

Roman Antonovich отметил: «Ехал чуть позже, тоже заценил последствия апокалипсиса. Да и закрытая набережная на всю неделю — это тоже, как по мне, пир во время чумы».