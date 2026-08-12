«Вы, конечно, можете сказать, что я мерзкая и вечно всем недовольная тётка, но я считаю, что перекрывать Каменный мост для проезда спорткаров в 6:45 утра, когда люди на работу едут — это перебор», — написала она.
Дебрер отметила, что задержка составила около 12 минут, но утром даже такое время может быть критичным. «В итоге приехала на работу злая, как чёрт. Опять никому не доброе утро», — добавила она.
В комментариях другие рижане также пожаловались на неудобства.
Viktors Brics написал: «Ещё добавлю, что звуки этих самых машин нас разбудили аж в 6:20, ибо рёву от них стояло, как на трассе в Бикерниеках в день соревнований».
Ольга Герасименко добавила: «И опять никого не предупредили, как вчера, когда закрыли набережную. Упс, мы забыли. А что вы нам сделаете? Забудем ещё раз».
Roman Antonovich отметил: «Ехал чуть позже, тоже заценил последствия апокалипсиса. Да и закрытая набережная на всю неделю — это тоже, как по мне, пир во время чумы».
Andre Shimpermanis написал: «Как же всё-таки офигенно, что летом я в Риге не живу. Я уже забыл, что такое вечноперекопанные улицы, пыль, запах горячего асфальта, пробки и различные шумные мероприятия».
Спорткары перегоняли в связи с подготовкой к Red Bull Showrun, который пройдет 15 августа в рамках празднования 825-летия Риги. Автоспортивное шоу состоится на участке улицы Экспорта от улицы Элизабетес до Вантового моста с 14:00 до 16:00. Главным событием станет демонстрационный заезд болида Red Bull «Формулы-1», также запланированы выступления в дисциплинах дрифт, ралли и MotoGP. В шоу примет участие латвийский раллист Мартиньш Сескс.
Из-за подготовки и проведения Red Bull Showrun в районе улицы Экспорта вводятся ограничения движения, часть из которых начинает действовать уже с 12 августа.
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