В результате работ у Риги появятся дополнительные возможности принимать в центре города больше круизных судов, что также даст новый импульс благоустройству набережной Андрейсалы и развитию общественного пространства.
Работы по заказу управления Рижского свободного порта выполняет строительная компания ООО «Tilts». Их планируется завершить к началу круизного сезона следующего года, когда благоустроенная набережная и сохранившаяся часть дамбы ED будут вновь открыты для жителей.
В настоящее время дамба ограничивает подход более крупных круизных судов к причалам Экспортного порта. Частичный снос конструкций существующего гидротехнического сооружения расширит акваторию подхода судов, создаст новый разворотный бассейн и обеспечит безопасное маневрирование больших пассажирских судов у причалов порта.
После сноса дамбы ED управление порта проведет реконструкцию оставшейся части дамбы и дноуглубительные работы в акватории.
Проект особенно важен, поскольку круизный туризм в Риге продолжает развиваться. После рекордного сезона 2026 года, в котором в Рижском порту было заявлено почти 100 заходов круизных судов, активно бронируются новые визиты на следующие сезоны.
Новая инфраструктура позволит Рижскому порту принимать больше круизных судов в непосредственной близости от центра города и обеспечит большую вместимость причалов в то время, когда в порт одновременно прибывают несколько пассажирских судов.
Одновременно с частичным сносом дамбы ED и благоустройством оставшейся части в рамках проекта «Riga Waterfront» будет благоустроен доступ к набережной в северной части Андрейосты, которая вместе с обновленной дамбой ED создаст доступный для людей променад.
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