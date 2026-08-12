Работы по заказу управления Рижского свободного порта выполняет строительная компания ООО «Tilts». Их планируется завершить к началу круизного сезона следующего года, когда благоустроенная набережная и сохранившаяся часть дамбы ED будут вновь открыты для жителей.

В настоящее время дамба ограничивает подход более крупных круизных судов к причалам Экспортного порта. Частичный снос конструкций существующего гидротехнического сооружения расширит акваторию подхода судов, создаст новый разворотный бассейн и обеспечит безопасное маневрирование больших пассажирских судов у причалов порта.