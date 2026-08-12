У Риги уже есть богатый опыт использования понтонных переправ через Даугаву. Первый понтонный мост появился в конце XIX века на месте нынешнего Каменного моста. Он соединял Старую Ригу с левым берегом, а по его середине проходили трамвайные пути. В 1915 году, во время Первой мировой войны, мост демонтировали, а большая часть его понтонов была потеряна при эвакуации.
Второй понтонный мост открыли в 1931 году, однако он также серьезно пострадал во время войны. Уже 23 июня 1945 года движение было восстановлено по реконструированной переправе. После строительства нынешнего Каменного моста в 1957 году понтонный мост перенесли ниже по течению, к Рижскому замку. После открытия Вантового моста в 1981 году необходимость в понтонной переправе отпала — она была окончательно демонтирована.
Теперь же, когда городские власти грозят закрыть Вантовый мост на неопределенный срок, возникает вопрос: может вновь появилась необходимость во временной переправе через Даугаву? Сможет ли она обеспечить регулярное движение машин и общественного транспорта? Позволит ли избежать огромных заторов в центре города? На эти вопросы нам постарался ответить Виктор М., специалист-мостостроитель с 30-летним стажем.
— Технически, построить можно что угодно, были бы деньги и желание. Можно сделать и по две полосы в каждую сторону, — отвечает Виктор, и отмечает, что при соответствующем проектировании понтонный мост способен пропускать не только пешеходов и легковые автомобили, но и тяжелый транспорт. Однако потребуется мощная система закрепления. — Понтоны нельзя просто соединить друг с другом и пустить по ним машины. Всю конструкцию необходимо удерживать якорями, тросами и креплениями к берегу. И чем шире река, тем сложнее становится инженерное решение.
Ширина Даугавы в центре Риги около 800 метров, что уже бросает вызов инженерам-проектировщикам. Рассчитать придется все до мелочей, ведь временный мост на каждом своем участке обязан быть надежным и безопасным. Сама по себе понтонная переправа не такая уж и сложная технология — это временный или постоянный мост, проезжая часть которого опирается не на установленные в русле реки капитальные опоры, а на соединенные между собой плавучие секции — понтоны. Они удерживают конструкцию на поверхности воды за счет собственной плавучести, но у этой плавучести есть и очевидные минусы. В первую очередь это зависимость от погодных условий.
— Даже при тщательных расчетах остается множество непредсказуемых факторов. Шквальный ветер, быстрое течение, паводок или слив воды на Рижской ГЭС. Зимой у нас всю реку сковывает лед, который весной может просто снести и сломать все на своем пути, — Виктор отмечает, что на мосту с капитальными опорами это не так критично, но на плавучей переправе ощущается совсем иначе, и без экстремальных погодных условий. — В любой момент, даже надежно закреплённая плавучая конструкция может начать раскачиваться под воздействием воды, ветра или транспорта.
Само собой, даже если переправа будет рассчитана на автобусы и грузовики, она вряд ли сможет заменить многополосный городской мост. Скорость движения и дистанцию между автомобилями точно придется ограничивать. Сможет ли такая переправа с очень неторопливым движением стать полноценным решением для рижан, которые спешат по своим делам с одного берега на другой? Как известно, в пиковые часы Вантовый мост пересекают 4 000 единиц автотранспорта в час, за сутки десятки тысяч.
— Сам понтон — лишь часть проекта. К временной переправе тоже необходимы подъездные дороги, рампы для въезда, правильно организовать перекрестки и предусмотреть место для машин, — Виктор подчеркивает, что место для установки временной переправы в Риге не так-то просто найти. Практически на всех естественных транспортных артериях уже давно построены мосты, — Если взять и наобум поставить ее куда-то на Краста, или сбоку от Вантового моста, то весь город может встать. Представьте, какие заторы будут из машин, которые делают неестественные развороты или стоят на Краста в ожидании свей очереди въехать на переправу, потому что ее пропускная способность ограничена, например, 100 машин одновременно? Думаю, закрытый Вантовый мост нам покажется цветочками тогда.
Примерно в том же ключе рассуждают и в ответственных департаментах Рижской думы. Как нам ответила представитель самоуправления по связям с общественностью Иева Грисле:
— В настоящее время возможность строительства понтонного моста не рассматривается, поскольку его сооружение связано со сложными подготовительными работами и оказывает существенное влияние на организацию движения. Для создания такой переправы необходимо доставить и смонтировать понтонные элементы, построить подъездные пути, обеспечить соблюдение требований безопасности судоходства, а также ввести ограничения движения на значительной прилегающей территории.
Как сообщила представитель Рижской думы, во время реконструкции Вантового моста в Риге будут действовать существенные ограничения движения. Да, на отдельных непродолжительных этапах мост могут полностью закрывать для транспорт, но в целом на протяжении строительных работ планируется сохранять как минимум одну полосу в каждом направлении.
Точные схемы движения и маршруты объезда станут известны после согласования проектных решений — предварительно в четвертом квартале 2026 года. Проектирование реконструкции Вантового моста рассчитано на 12 месяцев и должно завершиться в июне 2027 года. Сами строительные работы продлятся 23 месяца — с 2027 года практически до середины 2029 года.
Таким образом, ограничения на Вантовом мосту будут действовать почти два года, однако полностью закрывать переправу на весь период реконструкции, по заверению Грисле, не планируется. По крайней мере одну полосу для движения транспорта собираются оставить. Впрочем, рижанам к ограничениям на мостах не привыкать — совсем недавно ремонтировался Островной мост. Там тоже несколько лет подряд автомобили лавировали хитрыми зигзагами с одной полосу на другую, объезжая участки закрытые на ремонт.
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