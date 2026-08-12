— Технически, построить можно что угодно, были бы деньги и желание. Можно сделать и по две полосы в каждую сторону, — отвечает Виктор, и отмечает, что при соответствующем проектировании понтонный мост способен пропускать не только пешеходов и легковые автомобили, но и тяжелый транспорт. Однако потребуется мощная система закрепления. — Понтоны нельзя просто соединить друг с другом и пустить по ним машины. Всю конструкцию необходимо удерживать якорями, тросами и креплениями к берегу. И чем шире река, тем сложнее становится инженерное решение.

Ширина Даугавы в центре Риги около 800 метров, что уже бросает вызов инженерам-проектировщикам. Рассчитать придется все до мелочей, ведь временный мост на каждом своем участке обязан быть надежным и безопасным. Сама по себе понтонная переправа не такая уж и сложная технология — это временный или постоянный мост, проезжая часть которого опирается не на установленные в русле реки капитальные опоры, а на соединенные между собой плавучие секции — понтоны. Они удерживают конструкцию на поверхности воды за счет собственной плавучести, но у этой плавучести есть и очевидные минусы. В первую очередь это зависимость от погодных условий.

— Даже при тщательных расчетах остается множество непредсказуемых факторов. Шквальный ветер, быстрое течение, паводок или слив воды на Рижской ГЭС. Зимой у нас всю реку сковывает лед, который весной может просто снести и сломать все на своем пути, — Виктор отмечает, что на мосту с капитальными опорами это не так критично, но на плавучей переправе ощущается совсем иначе, и без экстремальных погодных условий. — В любой момент, даже надежно закреплённая плавучая конструкция может начать раскачиваться под воздействием воды, ветра или транспорта.