«Мне кажется, здесь речь идёт ещё и об элементарном уважении. Либо мы усиливаем изоляцию и делим людей на “своих” и “чужих”, на хороших и плохих. Мне такой подход не по душе», — отметила Ругинене.

На прошлой неделе мэрия Вильнюса объявила, что больше не будет принимать письменные заявления и жалобы на русском языке. Информацию на русском и других языках стран, не входящих в Евросоюз, теперь будут давать только устно — и то лишь в том случае, если конкретный сотрудник им владеет. Русский язык также убрали с сайта самоуправления и из системы электронной очереди.