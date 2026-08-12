«Дискуссия о том, знает человек русский язык или нет, выглядит крайне странно», — заявила министр во вторник в эфире радиостанции Žinių radijas. Она подчеркнула, что поддерживает использование государственного языка, однако обратила внимание: часть граждан, особенно пожилых, «говорят так, как говорят».
«Мне кажется, здесь речь идёт ещё и об элементарном уважении. Либо мы усиливаем изоляцию и делим людей на “своих” и “чужих”, на хороших и плохих. Мне такой подход не по душе», — отметила Ругинене.
На прошлой неделе мэрия Вильнюса объявила, что больше не будет принимать письменные заявления и жалобы на русском языке. Информацию на русском и других языках стран, не входящих в Евросоюз, теперь будут давать только устно — и то лишь в том случае, если конкретный сотрудник им владеет. Русский язык также убрали с сайта самоуправления и из системы электронной очереди.
Это решение вызвало сомнения и у коллеги Ругинене по партии Миндаугаса Синкявичюса. Он задался вопросом: что стоит за этим шагом — политическая инициатива или просто коммуникационный ход?
Мэр Вильнюса Валдас Бянкунскас, в свою очередь, настаивает: решение является частью последовательной языковой политики муниципалитета.
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