В 2024 году на языковые курсы направили 9,59 млн евро, в 2025-м финансирование сократилось. Большая часть средств по-прежнему идёт на обучение украинских беженцев — за два года 6,76 млн евро. Клиентам Государственной службы занятости выделили 1,44 млн евро, программам Министерства культуры — почти 1,49 млн евро.

За два года курсы закончили 11 469 человек, из них 7671 — жители Украины. В 2025 году на проверку знания государственного языка зарегистрировались 6907 человек. Экзамен успешно сдали около 50–60% участников, при этом на уровнях C1 и C2 результаты заметно ниже.