Эксперты отмечают, что обеспечение языковых курсов разрознено: действуют три параллельные системы, нет единой статистики, поэтому сложно оценить реальное влияние курсов на интеграцию. Финансирование в основном проектное, из-за чего нет ясности о доступности услуг в долгосрочной перспективе.
В 2024 году на языковые курсы направили 9,59 млн евро, в 2025-м финансирование сократилось. Большая часть средств по-прежнему идёт на обучение украинских беженцев — за два года 6,76 млн евро. Клиентам Государственной службы занятости выделили 1,44 млн евро, программам Министерства культуры — почти 1,49 млн евро.
За два года курсы закончили 11 469 человек, из них 7671 — жители Украины. В 2025 году на проверку знания государственного языка зарегистрировались 6907 человек. Экзамен успешно сдали около 50–60% участников, при этом на уровнях C1 и C2 результаты заметно ниже.
В среднем на одного человека, который доходит до проверки знаний языка, уходит 2903 евро публичных средств. Общий рынок языкового обучения в Латвии эксперты оценивают примерно в 14,5 млн евро, из которых около 4,5 млн — государственное финансирование.
«Providus» рекомендует создать единую систему мониторинга качества и результатов, улучшить обмен данными между учреждениями и принять чёткое решение о модели финансирования публичных курсов. Также предлагается усилить роль самоуправлений и оценивать результаты изучения языка в связке с другими показателями интеграции, в том числе участием в рынке труда.
Напомним, что до 2029 года планируется внедрить единую государственную систему изучения латышского языка для взрослых. Это должно уменьшить нынешнюю разрозненность, улучшить доступность и качество обучения.
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