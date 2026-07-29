Китайцы, как люди чрезвычайно практичные, подошли к делу без лишней сентиментальности. Если можно арендовать велосипед, автомобиль или даже мужа для семейного торжества, то почему бы не арендовать и золотистого ретривера? Тем более что многие горожане давно мечтают гулять с собакой, но вовсе не мечтают вставать ради неё в шесть утра, собирать последствия её гастрономических размышлений с тротуара и искать по всему интернету ветеринара, способного объяснить, почему лабрадор вдруг решил бояться кабачков. На специальных платформах хозяева выставляют своих питомцев с подробными инструкциями, а желающие на час или два получают возможность ощутить себя владельцами четвероногого друга.

Идея, признаться, вызывает лёгкую зависть. Если бы подобный сервис существовал раньше, многие молодые люди избежали бы серьёзных ошибок. Прежде чем заводить собственного сенбернара, можно было бы взять его на прогулку в дождь, попытаться уговорить войти домой после встречи с соседским шпицем и уже потом принимать взвешенное решение. Большинство браков, между прочим, тоже следовало бы заключать исключительно после такой почасовой аренды (а не получасового секса), но общество, к сожалению, ещё не дозрело до столь смелых реформ.