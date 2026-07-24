В девяти официальных рижских пляжах установлены запрещающие знаки — посещение с животными там строго запрещено. В то же время в нескольких других зонах отдыха у воды пребывание с собаками разрешено.
✅ Разрешено купаться и отдыхать с собакой:
- Хапака гравис у улицы Клейсту
- Буллупе у улицы Бирзес
- пляж Даугавы у Дзинжу 21-й линии
- пляж Даугавы у Яню 48
- пляж Даугавы у Дзинжу 1-й линии
- остров Зирню
- Велнезерс
- озеро Дамбьяпурва
- озеро Гайльэзерс
- озеро Юглас
- специализированная собачья площадка на Луцавсале
На пляжах Рижского залива гулять и купаться с животными можно только вне официальных зон отдыха, а именно:
- на пляже Вецаки за пределами официальной зоны пляжа;
- на пляже Мангальсала ;
- на пляже Буллю сала (подъезд с улицы Флотес, через территорию Даугавгрива, подъезд с Лиелупес).
❌ Запрещено (официальные пляжи с запрещающими знаками):
- Вакарабули
- Даугавгрива
- Вецаки
- Луцавсала
- Румбула
- Кипсала
- озеро Бабелите
- Болдерайский карьер
Важно помнить:
- Всегда обращайте внимание на установленные знаки и правила использования территории.
- Держите собаку на поводке вне специальных площадок для выгула.
- Обязательно убирайте за своим питомцем.
- Заботьтесь как о безопасности и комфорте других отдыхающих, так и о своём четвероногом друге, напоминает муниципальная полиция Риги.
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