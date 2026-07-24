Высказывание Еблокяна вызвало обсуждение в социальных сетях. Пользователи обратили внимание на его слова о том, что в случае невозможности депортации нелегальных мигрантов их можно было бы использовать как рабочую силу, фактически назвав такой подход «рабством».
«Я не расист. Ничего не имею против, если человек усердно учился, чтобы сюда попасть. Я вообще не понимаю, что это за политика. Единственное — если мы их принимаем в рабство. Чтобы копать или еще что-то делать. Это единственное, как я вижу: в тот момент, когда мы их ловим — нет документов, мы не отправляем их назад, а берем в рабство. Вот тогда можно дискутировать», — заявил Еблокян.
Он также сравнил ситуацию с ограничениями в спорте, отметив, что, по его мнению, общество допускает одни ограничения по политическим причинам, но не готово обсуждать возможность привлечения нелегальных мигрантов к тяжелым работам.
«Мы говорим, что спортсмены не должны участвовать в соревнованиях по политическим соображениям. А с другой стороны, мы не можем взять «чурку» и отправить его на работы», — сказал Еблокян.
Говоря о миграции в Латвии, он заявил, что за последние пять лет в стране стало значительно больше приезжих.
«После восьми вечера выйдешь на улицу — одни чурки на велосипедах. И это трагедия», — сказал он.
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