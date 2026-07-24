«Я не расист. Ничего не имею против, если человек усердно учился, чтобы сюда попасть. Я вообще не понимаю, что это за политика. Единственное — если мы их принимаем в рабство. Чтобы копать или еще что-то делать. Это единственное, как я вижу: в тот момент, когда мы их ловим — нет документов, мы не отправляем их назад, а берем в рабство. Вот тогда можно дискутировать», — заявил Еблокян.

Он также сравнил ситуацию с ограничениями в спорте, отметив, что, по его мнению, общество допускает одни ограничения по политическим причинам, но не готово обсуждать возможность привлечения нелегальных мигрантов к тяжелым работам.