В интернете для этого предлагают всё подряд. Глубокие вдохи, задержки дыхания, специальные тренажёры, надувание шариков и десятки дыхательных методик обещают едва ли не превратить обычные лёгкие в мощные меха.
Однако человеческий организм устроен хитрее.
Объём лёгких во многом определяется ещё до того, как человек начинает всерьёз задумываться о спорте и здоровье. На него влияют рост, телосложение, возраст, пол и наследственность. У взрослого человека лёгкие уже не могут заметно увеличиться, сколько бы он ни задерживал дыхание.
Это не означает, что дыхательные упражнения бесполезны.
Просто они делают не совсем то, чего от них обычно ждут.
Лёгкие можно сравнить с баком автомобиля. Тренировки не увеличивают сам бак, но позволяют двигателю расходовать топливо разумнее. Человек начинает эффективнее использовать поступающий кислород, спокойнее дышит при нагрузке и реже ощущает, что ему не хватает воздуха.
Именно поэтому тренированный человек может легко подняться на несколько этажей, хотя его лёгкие вовсе не обязательно больше, чем у того, кто начинает задыхаться уже после первого пролёта.
Во время регулярной физической нагрузки мышцы учатся лучше использовать кислород. Сердце эффективнее прокачивает кровь, а дыхательная система перестаёт работать в аварийном режиме при каждом ускорении шага.
Особенно полезны ходьба, плавание, езда на велосипеде и другие занятия, во время которых дыхание становится более глубоким и ритмичным.
Помочь могут и специальные техники.
Например, медленное дыхание животом позволяет активнее использовать диафрагму. Человек учится спокойнее вдыхать и полностью выдыхать воздух. Такая практика может уменьшить ощущение нехватки воздуха, особенно если оно усиливается из-за тревоги.
Но превращать дыхательные упражнения в соревнование не стоит. Слишком долгие задержки дыхания или чрезмерно интенсивные вдохи могут вызвать головокружение и даже обморок.
Не менее важным оказывается вес человека. Лишние килограммы в области живота могут мешать лёгким свободно расширяться. Поэтому после снижения веса некоторые люди неожиданно замечают, что им стало легче ходить, подниматься по лестнице и даже спать.
Главная же задача состоит не в том, чтобы сделать лёгкие больше, а в том, чтобы не позволить им работать хуже.
Курение, вейпы, загрязнённый воздух и постоянный контакт с раздражающими химическими веществами могут постепенно повреждать дыхательную систему. Часть таких изменений уже невозможно полностью обратить.
Людям с астмой, хроническими заболеваниями лёгких или перенесёнными серьёзными инфекциями особенно важно не игнорировать лечение. Лекарства, дыхательная реабилитация и правильно подобранные нагрузки не создадут новые лёгкие, но могут помочь сохранить оставшиеся возможности организма.
Есть и симптомы, которые нельзя списывать на плохую форму. Постоянная одышка, длительный кашель, свист при дыхании, головокружение, обмороки или кровь при кашле требуют обращения к врачу.
Причина может находиться не только в лёгких. Иногда нехватка воздуха связана с работой сердца, кровообращением или другими нарушениями.
Так что человек действительно может научиться дышать лучше. Но секрет скрывается совсем не там, где многие привыкли его искать.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.