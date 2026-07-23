Это не означает, что дыхательные упражнения бесполезны.

Просто они делают не совсем то, чего от них обычно ждут.

Лёгкие можно сравнить с баком автомобиля. Тренировки не увеличивают сам бак, но позволяют двигателю расходовать топливо разумнее. Человек начинает эффективнее использовать поступающий кислород, спокойнее дышит при нагрузке и реже ощущает, что ему не хватает воздуха.