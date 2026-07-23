Проблема начинается, когда мозг привыкает получать маленькие награды слишком быстро и слишком часто. Уведомление, новая покупка, сладость, победа в игре или короткое видео дают мгновенное удовольствие. На их фоне работа, чтение и другие медленные занятия начинают казаться мучительно скучными.

Некоторые повседневные привычки особенно хорошо приучают человека к таким быстрым наградам.

Телефон сразу после пробуждения

Одно сообщение легко превращается в двадцать минут просмотра чужих фотографий, новостей и роликов. Мозг получает поток постоянно меняющихся впечатлений ещё до того, как человек успел окончательно проснуться.