Кажется, ничего страшного не произошло. Однако после такого дня бывает трудно дочитать даже короткий текст, заняться уборкой или спокойно посмотреть фильм, не проверяя телефон каждые несколько минут.
Именно на этом фоне появился модный «дофаминовый детокс».
Несмотря на громкое название, очищать организм от дофамина никто не предлагает. Дофамин необходим человеку. Он участвует в работе системы мотивации, помогает ожидать награду, учиться и добиваться целей.
Проблема начинается, когда мозг привыкает получать маленькие награды слишком быстро и слишком часто. Уведомление, новая покупка, сладость, победа в игре или короткое видео дают мгновенное удовольствие. На их фоне работа, чтение и другие медленные занятия начинают казаться мучительно скучными.
Некоторые повседневные привычки особенно хорошо приучают человека к таким быстрым наградам.
Телефон сразу после пробуждения
Одно сообщение легко превращается в двадцать минут просмотра чужих фотографий, новостей и роликов. Мозг получает поток постоянно меняющихся впечатлений ещё до того, как человек успел окончательно проснуться.
После этого обычное утро может показаться слишком медленным. Завтрак не развлекает, дорога раздражает, а первая рабочая задача проигрывает соревнование телефону ещё до начала рабочего дня.
Бесконечное листание плохих новостей
Человек открывает новости, чтобы узнать, что произошло. Через некоторое время он уже читает десятую тревожную историю, хотя новой полезной информации почти не получает.
Постоянное ожидание следующего сообщения удерживает внимание у экрана. Одновременно растут усталость и тревога, а отложенные дела начинают казаться ещё более неприятными.
Иногда достаточно убрать приложения с главного экрана или установить ограничение времени. Даже несколько дополнительных движений могут разрушить автоматическую привычку открывать соцсети при первой же паузе.
Покупки ради самого процесса
Онлайн магазины прекрасно знают, как заставить человека задержаться. Таймеры, персональные предложения, предупреждения о заканчивающемся товаре и яркие скидки создают ощущение, что решение нужно принять немедленно.
Иногда удовольствие приносит даже не покупка, а ожидание посылки.
Психологи советуют не запрещать себе покупать всё подряд, а просто откладывать решение. Желание может казаться нестерпимым несколько минут, а затем внезапно исчезнуть вместе с необходимостью приобрести шестую кружку или очередной домашний тренажёр.
Сладкое вместо отдыха
Шоколадка или сладкий напиток действительно могут быстро добавить энергии. Но после резкого подъёма сахара нередко приходит такой же быстрый спад.
Человек снова чувствует усталость и тянется за новой порцией. Постепенно мозг учится требовать быструю награду каждый раз, когда становится скучно или трудно.
Обычный обед, прогулка или короткий отдых выглядят менее заманчиво, потому что не дают мгновенного эффекта.
Работа сразу над всем
Многие уверены, что способны писать письмо, слушать совещание, отвечать в мессенджере и одновременно проверять новости.
На самом деле мозг не выполняет все эти задачи вместе. Он постоянно переключается между ними, каждый раз заново вспоминая, что именно собирался сделать.
К вечеру человек чувствует себя так, будто работал без остановки, хотя половина сил ушла на бесконечное переключение внимания.
Помочь могут короткие рабочие отрезки. Например, 25 минут на одну задачу, затем небольшой перерыв. Телефон в это время лучше положить подальше, а не оставить рядом экраном вверх.
Игры без последней серии
Современные игры постоянно награждают игрока. Новый уровень, приз, сундук, яркий звук, дополнительная попытка. Каждые несколько минут происходит что-то приятное.
После этого учёба, домашние дела или спокойная работа могут показаться невыносимо медленными. Там никто не вручает медаль за вымытую чашку и не запускает фейерверк после заполненной таблицы.
Игры сами по себе не превращают человека в безвольное существо. Но границы помогают не обнаружить себя глубокой ночью в момент, когда «ещё один раунд» продолжался уже три часа.
Стол, на котором живёт всё
Чашки, бумаги, зарядки, косметика, чеки и случайные предметы тоже требуют внимания. Даже когда человек старается не смотреть на них, мозгу приходится постоянно отсеивать лишнюю информацию.
Беспорядок может восприниматься как список незаконченных дел. Чем больше вещей лежит перед глазами, тем труднее сосредоточиться на одной задаче.
Иногда достаточно потратить пять минут вечером и вернуть столу поверхность.
Кофе, который давно перестал помогать
Кофеин временно блокирует ощущение усталости, но не отменяет саму необходимость отдыха. Если кофе становится единственным способом продолжать работу, организм постепенно начинает требовать всё большую дозу.
Особенно неприятно действует кофе во второй половине дня. Человек хуже спит, утром просыпается разбитым и снова тянется к чашке. Круг замыкается.
Некоторые специалисты советуют не пить кофе сразу после пробуждения и заканчивать с кофеином примерно после двух часов дня.
«Дофаминовый детокс» не требует уезжать в лес, выбрасывать телефон и несколько дней смотреть в стену. Его идея намного проще: иногда мозгу полезно перестать получать развлечение каждую свободную секунду.
Тишина, скука и ожидание внезапно оказываются не ошибками современной жизни, которые нужно срочно исправить. Возможно, именно в эти минуты внимание наконец собирается обратно.
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