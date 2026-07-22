Отдельный сигнал — изменение цвета и состава стула. Кровь, гной или чёрный цвет могут указывать на состояние, которое требует медицинской оценки. При обмороке, спутанности сознания, резкой слабости, учащённом сердцебиении или невозможности помочиться помощь нужна срочно.

Тяжелее диарею могут переносить дети, люди старше 65 лет, беременные женщины и пациенты с ослабленным иммунитетом. Осторожность также необходима при заболеваниях сердца, почек, диабете и хронических воспалительных болезнях кишечника.

При обычном расстройстве главная задача состоит в восполнении жидкости. Подойдут вода, прозрачный бульон и растворы с электролитами. Сладкие напитки, алкоголь, крепкий кофе, жирная и острая пища способны усилить неприятные ощущения.