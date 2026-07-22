Для взрослого человека поводом обратиться к врачу становится диарея, которая продолжается больше двух дней и не ослабевает. У маленьких детей потеря жидкости происходит быстрее, поэтому ждать так долго опасно.
Особенно внимательно нужно следить за признаками обезвоживания. К ним относятся сухость во рту, сильная жажда, головокружение, слабость, редкое мочеиспускание и очень тёмная моча.
Тревожными симптомами также считаются высокая температура, многократная рвота, сильная боль, заметное вздутие или напряжение живота.
Отдельный сигнал — изменение цвета и состава стула. Кровь, гной или чёрный цвет могут указывать на состояние, которое требует медицинской оценки. При обмороке, спутанности сознания, резкой слабости, учащённом сердцебиении или невозможности помочиться помощь нужна срочно.
Тяжелее диарею могут переносить дети, люди старше 65 лет, беременные женщины и пациенты с ослабленным иммунитетом. Осторожность также необходима при заболеваниях сердца, почек, диабете и хронических воспалительных болезнях кишечника.
При обычном расстройстве главная задача состоит в восполнении жидкости. Подойдут вода, прозрачный бульон и растворы с электролитами. Сладкие напитки, алкоголь, крепкий кофе, жирная и острая пища способны усилить неприятные ощущения.
Есть лучше небольшими порциями. Бананы, рис, сухой хлеб и яблочное пюре обычно легче переносятся раздражённым кишечником.
С лекарствами от диареи следует быть осторожнее. Они подходят не всем, а при крови в стуле, высокой температуре, беременности, хронических заболеваниях или лечении маленького ребёнка принимать их без совета специалиста не стоит.
После туалета необходимо тщательно мыть руки. Если причиной стала инфекция, она легко может перейти к другим членам семьи.
От бассейнов, озёр и джакузи тоже придётся отказаться. Некоторые возбудители сохраняются после исчезновения симптомов и могут попасть в воду.
А раздражённой коже помогут прохладные ванночки, свободное хлопковое бельё и защитный крем. Потому что иногда после нескольких дней болезни самым болезненным местом оказывается совсем не живот.
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