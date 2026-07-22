Ринкевич сказал, что нельзя исключать и различного рода диверсионные акты, поэтому обществу следует быть бдительным и обращать внимание на потенциально подозрительные действия. Президент заверил, что органы безопасности работают с союзниками и анализируют информацию, к тому же многое уже предотвращено.

«Учитывая, что Россия увязла в Украине и непредсказуема, страны восточного фланга уделяют повышенное внимание различным сигналам и продолжают делать все, чтобы обеспечить безопасность», — сказал Ринкевич.