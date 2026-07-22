Он добавил, что страны НАТО и ЕС регулярно обмениваются различной информацией, в том числе аналитической и разведывательной. По словам президента, прямой военной угрозы не наблюдается, однако не исключены некие гибридные операции, одна из которых на латвийско-белорусской границе продолжается с 2021 года.
Ринкевич сказал, что нельзя исключать и различного рода диверсионные акты, поэтому обществу следует быть бдительным и обращать внимание на потенциально подозрительные действия. Президент заверил, что органы безопасности работают с союзниками и анализируют информацию, к тому же многое уже предотвращено.
«Учитывая, что Россия увязла в Украине и непредсказуема, страны восточного фланга уделяют повышенное внимание различным сигналам и продолжают делать все, чтобы обеспечить безопасность», — сказал Ринкевич.
По его словам, в среду на заседании Совета по национальной безопасности (СНБ) планируется заслушать информацию органов госбезопасности, а также информацию о безопасности выборов и технологических решениях, в том числе о действиях в случае, если из-за воздушной тревоги или по другим причинам какой-либо или несколько участков не смогут работать. В Сейме есть и соответствующий законопроект.
Президент рассказал, что на заседании СНБ планируется комплексно обсудить выборы — не только информационные системы, но и общее обеспечение. Ожидается, что на заседании будет рассмотрен и круг вопросов, касающихся киберзащиты и кибербезопасности, с учетом инцидента с АО «Latvijas valsts meži» (LVM).
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