С одной стороны, демографические тенденции и нехватка рабочей силы делают пожилых специалистов ценным активом для работодателей благодаря их высокой лояльности, надежности и опыту.

С другой стороны, мотивация пенсионеров к продолжению работы напрямую зависит от проблем поддержания покупательной способности и коэффициента замещения пенсии, что вынуждает их искать дополнительные источники дохода, делая работу необходимым условием для поддержания уровня жизни и снижения рисков социальной изоляции.