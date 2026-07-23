«В странах Балтии примерно 57-58% работающих пенсионеров называют финансы основной мотивацией. Однако есть важный нюанс: если в Латвии явно доминирует финансовая необходимость, то в Эстонии и Литве гораздо больше пенсионеров указывают на финансовые преимущества. Небольшие пенсии в Латвии просто не оставляют выбора для части общества — работа в старости становится вопросом выживания. Причины здесь как исторические (наследие советских лет), так и структурные (теневая экономика и демографическая ситуация)», — говорит руководитель по развитию бизнеса «CVMarket.lv» Кристапс Колосов.
С одной стороны, демографические тенденции и нехватка рабочей силы делают пожилых специалистов ценным активом для работодателей благодаря их высокой лояльности, надежности и опыту.
С другой стороны, мотивация пенсионеров к продолжению работы напрямую зависит от проблем поддержания покупательной способности и коэффициента замещения пенсии, что вынуждает их искать дополнительные источники дохода, делая работу необходимым условием для поддержания уровня жизни и снижения рисков социальной изоляции.
Данные «Eurostat» в целом показывают, что жители северных стран работают больше в пенсионные годы, чем жители южных, но мотивация в каждой стране различна.
По словам Колосова, следует учитывать и обратную сторону медали: страны, занимающие лидирующие позиции в статистике работающих пенсионеров, отличаются более гибкими пенсионными системами.
Возможность совмещать работу и пенсию без существенных финансовых ограничений, безусловно, является сильным мотиватором.
(Diena)
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.