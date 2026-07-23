Учёные разработали белковый гель, который помогает формировать на повреждённом зубе новый минеральный слой. По своей структуре и прочности он близок к естественной эмали и способен выдерживать чистку щёткой, пережёвывание пищи и воздействие кислот.

Материал создали по образцу природных белков, участвующих в формировании зубной эмали у младенцев.