По крайней мере, так считалось до сих пор.
Учёные разработали белковый гель, который помогает формировать на повреждённом зубе новый минеральный слой. По своей структуре и прочности он близок к естественной эмали и способен выдерживать чистку щёткой, пережёвывание пищи и воздействие кислот.
Материал создали по образцу природных белков, участвующих в формировании зубной эмали у младенцев.
После нанесения гель образует на поверхности зуба тонкое и прочное покрытие. Оно проникает в микроскопические поры и трещины, а затем начинает собирать из слюны кальций и фосфаты.
Эти вещества превращаются в новые минеральные кристаллы.
Главная особенность разработки заключается в том, что кристаллы растут не беспорядочно и не образуют отдельную корку. Они выстраиваются в соответствии со структурой сохранившейся эмали и соединяются с тканью зуба.
Такой процесс называется эпитаксиальной минерализацией.
В лабораторных испытаниях исследователи наносили материал на повреждённую эмаль человеческих зубов. Через две недели на поверхности сформировался организованный слой кристаллов, напоминающий здоровую эмаль.
Затем восстановленные участки подвергли испытаниям, имитирующим обычную жизнь.
Зубы чистили, нагружали так, словно человек пережёвывает пищу, и обрабатывали кислотами, которые могут содержаться в напитках и продуктах.
Новый слой продемонстрировал механические свойства, близкие к свойствам природной эмали.
Гель не содержит фтора. Наносить его предполагается примерно так же, как стоматологи сегодня наносят на зубы защитные фторсодержащие составы.
Разработка может пригодиться не только людям с начинающимся разрушением эмали.
Гель также нанесли на открытый дентин — более мягкую ткань, которая находится под эмалью. Она содержит множество микроскопических каналов, ведущих к нервам зуба.
Когда дентин обнажается из-за истончения эмали или опускания десны, человек может испытывать резкую боль от холодной воды, горячего кофе, сладостей или даже прикосновения зубной щётки.
На поверхности дентина материал сформировал похожий на эмаль минеральный слой. В будущем это может помочь уменьшать чувствительность зубов и улучшать сцепление пломб с тканями зуба.
Однако выбрасывать номер стоматолога пока рано.
Гель не способен заполнить большую кариозную полость и вырастить на её месте целый зуб. Если бактерии уже разрушили значительную часть ткани и образовалась настоящая дырка, человеку всё равно потребуется лечение.
Новая технология предназначена прежде всего для восстановления деминерализованной или стёртой эмали, заполнения микроскопических дефектов и защиты зуба от дальнейшего разрушения.
Именно на ранних стадиях кариеса эмаль начинает терять минералы, хотя заметной полости ещё может не быть. Если в этот момент удастся восстановить её структуру, развитие повреждения теоретически можно будет остановить до появления дырки.
Обычные фторсодержащие средства тоже помогают укреплять сохранившуюся эмаль и поддерживают её реминерализацию. Но они не воспроизводят сложную внутреннюю архитектуру естественной ткани.
Создатели геля утверждают, что их материал направляет рост минералов таким образом, чтобы новый слой был интегрирован в поверхность зуба, а не просто лежал поверх неё.
Исследование было опубликовано ещё в ноябре 2025 года. Сейчас разработчики занимаются превращением лабораторной технологии в продукт, пригодный для использования стоматологами. Команда создала компанию Mintech-Bio и рассчитывала представить первый продукт в течение 2026 года.
Прежде чем гель появится в стоматологических кабинетах, потребуются дальнейшие испытания и подтверждение его безопасности и эффективности в реальной клинической практике.
Но сама идея выглядит заманчиво.
Вместо того чтобы ждать, пока ослабленная эмаль окончательно разрушится, стоматолог сможет нанести на зуб материал, который использует минералы из слюны пациента и достраивает повреждённую поверхность.
Бормашина пока остаётся на своём месте.
Но в будущем встреча с ней, возможно, будет происходить значительно реже.
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