Европейская комиссия (ЕК) оштрафовала американскую компанию Google на 890 млн евро за несоблюдение ею закона о цифровых рынках (DMA): в результатах поиска пользователей та отдает предпочтение собственным сервисам. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии в четверг, 23 июля.
ЕК решила, что Google предоставляет своим же сервисам, включая магазины, отели, транспорт и информационные ресурсы, преимущества по сравнению с сервисами третьих сторон в поиске Google Search. «Google более заметно отображает собственные сервисы в результатах поиска, в том числе в верхней части страницы или используя улучшенные визуальные элементы и фильтры, в то время как аналогичные сторонние сервисы не так заметны», — считает Еврокомиссия.
Другое нарушение, по версии Брюсселя, заключается в том, что Google не позволяет разработчикам приложений бесплатно информировать клиентов «об альтернативных, зачастую более дешевых, предложениях и направлять их к этим предложениям для покупок, например, на веб-сайтах или в альтернативных магазинах приложений».
Как утверждается в заявлении ЕК, «Google запрещает разработчикам приложений общаться и продвигать предложения, а также заключать договоры с пользователями в каналах распространения по их выбору, включая сторонние магазины приложений».
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