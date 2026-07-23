ЕК решила, что Google предоставляет своим же сервисам, включая магазины, отели, транспорт и информационные ресурсы, преимущества по сравнению с сервисами третьих сторон в поиске Google Search. «Google более заметно отображает собственные сервисы в результатах поиска, в том числе в верхней части страницы или используя улучшенные визуальные элементы и фильтры, в то время как аналогичные сторонние сервисы не так заметны», — считает Еврокомиссия.

Другое нарушение, по версии Брюсселя, заключается в том, что Google не позволяет разработчикам приложений бесплатно информировать клиентов «об альтернативных, зачастую более дешевых, предложениях и направлять их к этим предложениям для покупок, например, на веб-сайтах или в альтернативных магазинах приложений».