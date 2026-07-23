«Статистика такова, что зафиксированы четыре случая, когда в преступной деятельности были замешаны граждане Индии», — подчеркнул Рукс, добавив, что большинство преступлений, совершаемых иностранцами, приходится на граждан России и Украины. Также среди правонарушителей встречаются граждане Узбекистана, Молдовы, Пакистана и ряда других стран.

По словам главы полиции, в настоящее время наибольшую проблему представляют административные правонарушения, например нарушения правил дорожного движения. В то же время Рукс подчеркнул, что такие показатели не позволяют расслабляться, а, напротив, побуждают сосредоточиться на будущем, чтобы не допустить преступной активности граждан третьих стран.