Он подтвердил, что, согласно статистике, число преступлений, совершенных мигрантами, не выросло.
«Статистика такова, что зафиксированы четыре случая, когда в преступной деятельности были замешаны граждане Индии», — подчеркнул Рукс, добавив, что большинство преступлений, совершаемых иностранцами, приходится на граждан России и Украины. Также среди правонарушителей встречаются граждане Узбекистана, Молдовы, Пакистана и ряда других стран.
По словам главы полиции, в настоящее время наибольшую проблему представляют административные правонарушения, например нарушения правил дорожного движения. В то же время Рукс подчеркнул, что такие показатели не позволяют расслабляться, а, напротив, побуждают сосредоточиться на будущем, чтобы не допустить преступной активности граждан третьих стран.
Он также напомнил, что, согласно криминологическим исследованиям и опыту западных стран, если государство позволяет сформироваться крупным иностранным диаспорам, то вопрос роста преступности становится лишь вопросом времени. Начальник Государственной полиции также отметил, что сотрудники полиции совместно с другими службами проводят усиленные проверки иностранцев, в том числе в столице.
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