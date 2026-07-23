«Совершенно ясно, что это решение будет обжаловано, потому что я не отказываюсь от своих слов!», — заявила Гинта.

Она рассказала, что сначала намерена внимательно ознакомиться с материалами дела, после чего подготовит жалобу.

Гинта также объяснила, почему не обратилась в полицию сразу после случившегося. По ее словам, после происшествия она находилась в состоянии сильного шока. Кроме того, она рассчитывала обратиться в участок на следующий рабочий день, однако сотрудники полиции сами связались с ней после того, как ее публикация в соцсети вызвала широкий общественный резонанс.