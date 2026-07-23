Юрист Гинта Вилцане в «Твиттере» утверждала, что в центре Риги, в сквере у Латвийского университета, когда она шла домой, к ней пристали двое мужчин, похожих на жителей Индии или Пакистана. «Когда один уже начал распускать руки, второй вытащил свои гениталии. Я боролась, пока не подбежал какой-то мужчина спасать», — написала тогда женщина в социальной сети.
Государственная полиция прекратила уголовный процесс о якобы совершенном мигрантами сексуальном домогательстве к женщине в центре Риги, кроме того, стражи порядка оценят, не имело ли место в этом случае введение общества в заблуждение.
Однако по словам женщины, выводы следствия стали для нее полной неожиданностью.
«Совершенно ясно, что это решение будет обжаловано, потому что я не отказываюсь от своих слов!», — заявила Гинта.
Она рассказала, что сначала намерена внимательно ознакомиться с материалами дела, после чего подготовит жалобу.
Гинта также объяснила, почему не обратилась в полицию сразу после случившегося. По ее словам, после происшествия она находилась в состоянии сильного шока. Кроме того, она рассчитывала обратиться в участок на следующий рабочий день, однако сотрудники полиции сами связались с ней после того, как ее публикация в соцсети вызвала широкий общественный резонанс.
Женщина также выразила недоумение по поводу заявления полиции о том, что записи с камер видеонаблюдения не подтвердили ее версию событий. По ее словам, именно наличие большого количества камер в центре Риги давало ей надежду, что нападавших удастся установить.
Комментируя обвинения некоторых пользователей соцсетей в том, что история была выдумана, Гинта заявила, что не намерена спорить с авторами подобных сообщений.
«Они [люди в социальных сетях] также пытаются распространять ложную информацию, пытаясь связать меня с партией, членом которой я не являюсь уже несколько лет [Гинта баллотировалась на выборах в Рижский городской совет 2020 года по списку Национального альянса «Visu Latvijai!» — «Tēvzemei un Brīvībai/LNNK», Латвийская ассоциация регионов], указывая на то, что это пиар-ход. [Я хочу сказать этим людям], что им следует сначала ознакомиться с информацией. Я не являюсь кандидатом на выборах, а также не являюсь членом или сторонником какой-либо партии», — заявила она.
По словам женщины, у нее есть десять дней, чтобы обжаловать решение о прекращении уголовного процесса.
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