«Сегодня я получил от компании Native Trading Co. LLC подтверждение реализации проекта. Это станет одним из крупнейших новых инвестиционных проектов в оборонной промышленности Латвии — объем инвестиций составит до 90 миллионов евро», — сообщил Валайнис.
По его словам, реализация проекта позволит укрепить внутренние производственные мощности Латвии в сфере обороны и повысить экономическую безопасность страны.
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