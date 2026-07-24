Давление в салоне соответствует высоте примерно до 2400 метров над уровнем моря. На такой высоте кислорода становится меньше, поэтому тело начинает дышать чаще, а сердце ускоряет работу, чтобы доставить кислород к тканям.

Здоровый человек может этого почти не почувствовать. Но людям с заболеваниями сердца и лёгких переносить такую нагрузку бывает значительно сложнее.