Но всё это время организм работает в условиях, которые заметно отличаются от привычных.
Давление в салоне соответствует высоте примерно до 2400 метров над уровнем моря. На такой высоте кислорода становится меньше, поэтому тело начинает дышать чаще, а сердце ускоряет работу, чтобы доставить кислород к тканям.
Здоровый человек может этого почти не почувствовать. Но людям с заболеваниями сердца и лёгких переносить такую нагрузку бывает значительно сложнее.
Есть и ещё одна проблема. Воздух в салоне очень сухой.
Во время полёта пересыхают кожа, глаза, нос и горло. Организм может терять до 360 миллилитров жидкости в час. Кровь становится гуще, а сердцу приходится работать активнее.
Именно поэтому долгие перелёты связывают с повышенным риском образования тромбов. Особенно опасно часами сидеть неподвижно, почти не меняя положения ног.
Одна из самых частых неприятностей на борту выглядит менее страшно. Люди падают в обморок.
Это происходит примерно в трети медицинских происшествий во время полёта. После долгого сидения человек резко встаёт, кровь устремляется к ногам, а мозг на несколько секунд получает её меньше.
Алкоголь, обезвоживание и особенности давления только усиливают эффект.
Еда в самолёте тоже ведёт себя необычно. На высоте вкусовые рецепторы становятся примерно на 30 процентов менее чувствительными. Поэтому блюда нередко делают более солёными, чтобы пассажир вообще почувствовал вкус.
Лишняя соль, в свою очередь, усиливает жажду.
Но самое неожиданное начинается в кишечнике.
При снижении давления газы внутри тела расширяются. Во время полёта их объём может увеличиваться до четырёх раз. Именно поэтому пассажиры чаще сталкиваются со вздутием живота и повышенным газообразованием.
У этого явления даже есть научное название, которое можно перевести как высотное выделение газов.
Усилить эффект способны бобовые, капуста, лук, чечевица, красное мясо и некоторые продукты с глютеном. Обычно это лишь создаёт неловкость для пассажира и его соседей.
Но иногда ситуация выходит из-под контроля.
В 2023 году самолёту, летевшему из Атланты в Испанию, пришлось вернуться из-за пассажира с тяжёлым расстройством желудка. Экипаж сообщил, что салон оказался настолько загрязнён, что продолжать многочасовой перелёт было невозможно.
Сердечные приступы и инсульты на борту происходят редко. Однако их последствия часто оказываются тяжелее, чем на земле. В самолёте ограничено медицинское оборудование, а врача среди пассажиров может просто не оказаться.
Снизить риски довольно просто. Перед полётом и во время него следует пить воду, меньше употреблять алкоголь и вставать с места хотя бы раз в пару часов.
Особая осторожность нужна людям после операций, стоматологических процедур и погружений с аквалангом. Газы, оставшиеся в тканях или полостях тела, при изменении давления могут расширяться.
После некоторых видов дайвинга перед перелётом советуют подождать не менее 48 часов.
Так что обычный пассажирский рейс для организма вовсе не несколько спокойных часов в кресле. Пока человек листает меню и выбирает фильм, его сердце, лёгкие, кровь и кишечник приспосабливаются к условиям небольшой горной вершины.
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