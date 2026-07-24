На большинстве из них работы завершены, однако реализация всего проекта задержится как минимум на полтора года. При этом Министерство сообщения, судя по всему, не видит необходимости вмешиваться в ситуацию.
По данным LDz, деревянные платформы, рассчитанные на эксплуатацию в течение нескольких лет, уже построены на 14 станциях. Теперь пассажирам удобнее садиться в поезда и выходить из них в Торнякалнсе, Засулауксе, на станциях «Депо» и «Вагону паркс», в Яняварты, Даугмале, Дарзини, Саласпилсе, Саулкалне, Кайбале, Кудре, Цене и Валмиере.
«В Риге деревянные платформы уже сделали. Там, где они есть, садиться и выходить стало удобнее. Тут и говорить нечего,» — считает пенсионерка Зинаида из Лиелварде.
Не видит проблем с платформами на Центральном вокзале Риги и одна из пассажирок с детьми. В Румбуле новой платформой пассажиры смогут пользоваться в ближайшие недели, обещает LDz.
Проект начался в июле прошлого года. Тогда в список входила и станция Инчупе, расположенная далеко от жилых домов и неудобная для пассажиров, однако этой весной было решено отказаться от строительства там платформы. Вместо этого ее, возможно, возведут в следующем году на новом месте — ближе к станции Пабажи. Изначально все 16 платформ планировалось построить до конца прошлого года, а стоимость проекта оценивалась примерно в 1 млн евро, которые LDz намеревалась выделить из собственного бюджета.
Теперь, спустя год, расходы без учета Инчупе выросли еще на 600 тыс. евро. Если учитывать и строительство новой временной платформы у Белой дюны, общая стоимость проекта может достичь 1,7 млн евро — примерно на 70% больше первоначальной оценки. Причины задержки и удорожания объяснил директор по технической эксплуатации LDz Эгил Фелдманис.
«На проект повлияли объемы древесины, которой потребовалось довольно много, а также сроки ее поставки. Когда в прошлом году мы составляли график, все выглядело хорошо, но Рижская станция заняла гораздо больше времени, чем ожидалось. Мы рассчитывали расходы на среднюю платформу, но одна платформа в Риге потребовала столько же времени, сколько три платформы, например, в Торнякалнсе. Из-за этого сроки сдвинулись. Затем наступила зима, и часть работ пришлось перенести. Все делалось в спешке», — пояснил представитель LDz.
(Lsm.lv)
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