Не видит проблем с платформами на Центральном вокзале Риги и одна из пассажирок с детьми. В Румбуле новой платформой пассажиры смогут пользоваться в ближайшие недели, обещает LDz.

Проект начался в июле прошлого года. Тогда в список входила и станция Инчупе, расположенная далеко от жилых домов и неудобная для пассажиров, однако этой весной было решено отказаться от строительства там платформы. Вместо этого ее, возможно, возведут в следующем году на новом месте — ближе к станции Пабажи. Изначально все 16 платформ планировалось построить до конца прошлого года, а стоимость проекта оценивалась примерно в 1 млн евро, которые LDz намеревалась выделить из собственного бюджета.

Теперь, спустя год, расходы без учета Инчупе выросли еще на 600 тыс. евро. Если учитывать и строительство новой временной платформы у Белой дюны, общая стоимость проекта может достичь 1,7 млн евро — примерно на 70% больше первоначальной оценки. Причины задержки и удорожания объяснил директор по технической эксплуатации LDz Эгил Фелдманис.