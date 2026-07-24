Газетчики это знали прекрасно. Ведь нет зрелища увлекательнее, чем несколько десятков вполне разумных людей, дружно превращающихся в любителей героической охоты на чудовище, которое существует главным образом благодаря человеческому воображению. Именно такую маленькую комедию наблюдал в 1925 году репортёр рижской газеты «Слово» на тихой Большой Горной улице (ныне Калну).
Случилось мне на днях в сумерках проходить по Большой Горной улице. Около одного из низких деревянных заборов собралась толпа. Еле-еле мне удалось протискаться в середину. Передо мною — женщина, русская, лет приблизительно сорока с лишним.
— Ей-богу же, собственными глазами ее видела. Вот ползла через улицу, а потом на забор, быстро — скок! — и туда, значит, в…
— Тетка, ты насчет чего-то толкуешь? — обычным голосом вопрошает парень, по виду сапожный подмастерье.
Женщина не слышит и продолжает повествовать.
— И на спине полосы желтые, и сама она черная, блестящая… Собака по улице бежала, так себе, без дела, увидела ее да как юркнет в подворотню — испугалась…
— Верно, что ползла тут какая-то гадина, — заявляет веско стоящий подле седой обыватель. — Вот только очков не было: не разобрал, что ползло.
На сцену выдвигается молодой рабочий.
— Змея, несомненно, ползла. Сам видел, как извивалась, подлая. Непременно гадюка была. Только откуда ей взяться у нас? Чай, лесов по соседству нет. Убить бы ее.
Мигом вызываются несколько мальчишек-подростков на охоту и, став друг на друга, лезут через забор.
— Ты ее, Митька, сапогом бей, сапогом, — замечает находящийся тут же отец.
— Уж ладно, укокошим, папаша, супу сварим, — смеются мальчуганы.
Тем временем появляется в центре события субъект в очках и начинает говорить о том, каким образом могла попасть сюда змея.
— Был я недавно в городе, так вот, на Новой улице, подле магазина со зверьем, мальца видел с бутылкою, а в ней — змея. Понятно, тоже толпа собралась. «Откуда? — спрашивают. — Из Шмардена. Вот продать хочу — не покупают, говорят, простая гадюка, не стоит». А деньги, видно, мальчугану нужны. Плачет, бедняжка. Только вот нечаянно как стукнет банкой об угол дома — разбилась она, банка-то, и выползла оттуда гадюка, большая-пребольшая, и сейчас же — фьють! Только ее и видели. Так вот, думаю, не иначе как она самая…
В эту минуту голоса из огорода:
— Митька, Ванька! Бей ее! Каблуком, каблуком по голове!
Слышно топанье ног; в публике наступает тишина.
— Тьфу! Это что? Запутался за что-то.
— Веревки, мальцы…
— А это кто? Что ты, мерзавец, тут делаешь?
Раздается плаксивый голос:
— Змейку пускаю.
— Какую такую змейку?
— А вот играюсь.
Через минуту торжественно из-за забора появляется кусок машинного круглого ремня на веревке.
— Вот она! — торжественно заявляет Митька.
Другие мальчуганы тащат маленького оборвыша.
— В полицию, в полицию его! — неистовствует поднявшая тревогу пожилая женщина. — Народ добрый смущает, прохода не дает.
— Эй, малыш, а паспорт у тебя есть?..
Толпа начинает понемногу расходиться. Субъект в очках, неся на вытянутой руке ремень, открывает шествие.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.