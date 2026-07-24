— И на спине полосы желтые, и сама она черная, блестящая… Собака по улице бежала, так себе, без дела, увидела ее да как юркнет в подворотню — испугалась…

— Верно, что ползла тут какая-то гадина, — заявляет веско стоящий подле седой обыватель. — Вот только очков не было: не разобрал, что ползло.

На сцену выдвигается молодой рабочий.