Как сообщалось, «airBaltic» уже долгое время ищет возможности для стабилизации финансовой ситуации компании, пересматривая бизнес-план и привлекая инвесторов и новое финансирование.

Оборот концерна «airBaltic» в прошлом году по сравнению с 2024 годом увеличился на 4,2% и составил 779,344 млн евро. При этом убытки концерна «airBaltic» в прошлом году составили 44,337 млн евро, что в 2,7 раза меньше, чем в 2024 году. В 2025 году авиакомпания перевезла в общей сложности 5,2 млн пассажиров, что на 1% больше, чем в 2024 году.

Летом прошлого года акционером «airBaltic» стала немецкая национальная авиакомпания «Lufthansa». В настоящее время государству принадлежат 88,37% акций «airBaltic», «Lufthansa» — 10% акций, предприятию финансового инвестора Ларса Тусена «Aircraft Leasing 1» — 1,62%, а 0,01% — другим акционерам. Основной капитал компании составляет 41,819 млн евро.