«Жесткость необходима. Думаю, как минимум нужно разрешить резиновые пули. В этой сфере должны действовать и дополнительные ужесточающие нормы», — заявил Витолиньш.
Он напомнил о периоде, когда Государственную пограничную охрану возглавлял генерал Гунарс Даболиньш: «Он придерживался своей линии, они были очень строгими, и все знали, что латвийская граница хорошо охраняется».
По мнению юриста, пограничной службе необходимо вернуть репутацию структуры, способной надежно защитить страну от незаконного проникновения.
«Может быть, немного дикой в европейском понимании, но очень хорошо охраняемой. Нужно вернуться к тому, чтобы о нас говорили: здесь хорошо охраняемая граница», — подчеркнул Витолиньш.
Он считает, что жесткий режим заставит нелегальных мигрантов выбирать другие маршруты.
«Они пойдут в другое место. Это важно, потому что первая страна, которая их впускает, затем отвечает и перед остальными», — сказал юрист.
Витолиньш подчеркнул, что Латвия не должна становиться самым простым путем для незаконного проникновения на территорию Европейского союза.
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