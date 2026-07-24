«Может быть, немного дикой в европейском понимании, но очень хорошо охраняемой. Нужно вернуться к тому, чтобы о нас говорили: здесь хорошо охраняемая граница», — подчеркнул Витолиньш.

Он считает, что жесткий режим заставит нелегальных мигрантов выбирать другие маршруты.

«Они пойдут в другое место. Это важно, потому что первая страна, которая их впускает, затем отвечает и перед остальными», — сказал юрист.