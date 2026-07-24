«На самом деле должен существовать местный консенсус: как только слышно, что кто-то кричит и просит о помощи, должны моментально собраться 30 местных и объяснить чужакам, кто здесь лишний. Другого выхода нет. Но и женщинам не следует в одиночку бродить ночью по скверу у Оперы», — написала Островска.
На распространённых кадрах, как утверждает автор публикации, несколько латвийцев услышали крики девушки, к которой приставали мужчины. Один из прохожих подошёл к предполагаемому зачинщику и сбил его с ног одним ударом.
«Несколько латышей шли домой, когда услышали, как местная девушка кричит и просит о помощи. К ней сексуально приставали дикари. Один из латышей просто подошёл к главному обидчику и одним ударом свалил его, добавив: “Вот и всё” — “Проблема решена”», — говорится в комментарии к видео.
Высказывание Островской вызвало спор среди пользователей X.
«Женщины имеют право спокойно передвигаться в любое время суток. Даже если они ночью находятся на улице одни, это не даёт разрешения к ним прикасаться. Странно, что женщина призывает подчиняться порядкам чужаков», — написал Кардинал.
«Надеюсь, люди не настолько наивны, чтобы думать, будто это что-то решит. Расскажу, чем это заканчивается в Европе. Мусульмане намного организованнее и жестче. Они начинают выслеживать и наказывать, даже убивать мстителей. Сопротивление быстро исчезает… Продолжайте их впускать…» — заявил Юрис.
«Согласен на 100%, кроме последнего предложения. Гражданки Латвии и впредь имеют право свободно передвигаться когда и где хотят — хоть ночью пешком до Иманты. Наша страна и наши права человека!» — отметил Лаува.
Ранее полиция прекращала уголовный процесс по одному из публично обсуждавшихся случаев, заявив, что сообщённые женщиной обстоятельства совершения действий сексуального характера не подтвердились.
Patiesībaa ir jābūt lokālām konsensusam, ka tiklīdz dzird kādu kliedzam pēc palīdzības, tad ir jaa salasās momentāni 30 vietējiem un jāizskaidro svešajiem, kurš šeit ir lieks. Nav citas izejas. Bet sievietēm nav vienam jaa vazājas 12.00 nakti pa Operas apstādījumiem. https://t.co/l0FnZdpP4o
— Ilze Ostrovska (@io7246) July 19, 2026
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