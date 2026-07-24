На распространённых кадрах, как утверждает автор публикации, несколько латвийцев услышали крики девушки, к которой приставали мужчины. Один из прохожих подошёл к предполагаемому зачинщику и сбил его с ног одним ударом.

«Несколько латышей шли домой, когда услышали, как местная девушка кричит и просит о помощи. К ней сексуально приставали дикари. Один из латышей просто подошёл к главному обидчику и одним ударом свалил его, добавив: “Вот и всё” — “Проблема решена”», — говорится в комментарии к видео.