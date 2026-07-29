По его словам, санкции необходимы как инструмент давления, однако их последствия следует заранее просчитывать. В качестве примера Лембергс привел экспорт белорусского калия. После отмены США ограничений продукция вновь поступает на мировой рынок, но грузы, которые могли бы обслуживать латвийские порты, направляются через Россию.
«11 миллионов тонн. Латвия может перевалить эти 11 миллионов тонн на экспорт. А переваливает кто? Россия», — заявил политик.
Лембергс утверждает, что Латвия могла бы получить от обслуживания этих грузов около 300 млн евро, включая примерно 100 млн евро налоговых поступлений.
«Латвия отказывается от 300 миллионов ВВП и 100 миллионов налогов в пользу кого? России. Чтобы у России были деньги на войну. Значит, Латвия в этом случае становится на сторону России, действует в российских интересах», — сказал он.
Говоря о прежних решениях в транспортной отрасли, Лембергс назвал их авторов «полностью дебильными людьми», которые, по его мнению, сделали все, чтобы вывести латвийские порты из международного оборота.
Он также потребовал публиковать расчеты последствий каждой санкционной меры для России, Беларуси и самой Латвии.
«Меня в первую очередь интересует Латвия — ее выгоды и потери. Каков баланс? Если Брюссель говорит, что санкции обязательны, а мы теряем 300 миллионов, тогда дайте нам эти 300 миллионов», — заявил Лембергс.
В марте США сняли санкции с предприятий «Беларуськалий» и «Белорусская калийная компания», а также ряда других белорусских структур. После введения прежних ограничений значительная часть калийных грузов была перенаправлена из портов Балтии в российские порты.
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