«Латвия отказывается от 300 миллионов ВВП и 100 миллионов налогов в пользу кого? России. Чтобы у России были деньги на войну. Значит, Латвия в этом случае становится на сторону России, действует в российских интересах», — сказал он.

Говоря о прежних решениях в транспортной отрасли, Лембергс назвал их авторов «полностью дебильными людьми», которые, по его мнению, сделали все, чтобы вывести латвийские порты из международного оборота.

Он также потребовал публиковать расчеты последствий каждой санкционной меры для России, Беларуси и самой Латвии.