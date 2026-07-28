Наибольшее количество дождевых и грозовых облаков сформируется во второй половине дня в восточной и юго-восточной частях страны.
Западный ветер будет дуть порывами со скоростью до 9-14 метров в секунду; во время гроз возможны более сильные порывы.
Когда солнце будет пробиваться сквозь облака, температура воздуха поднимется до +18–+22 градусов.
В Риге ожидаются кратковременные дожди и возможные грозы. При умеренном западном ветре температура воздуха поднимется до +21 градуса.
На погодные условия влияет южная кромка циклона. Атмосферное давление на уровне моря составляет 1003-1007 гектопаскалей.
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