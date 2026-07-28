Начальник Госполиции категорически отверг появившиеся в социальных сетях утверждения о том, что сотрудники полиции якобы пытались «прикрыть» коллегу, в том числе намеренно затягивали проведение экспертизы на алкоголь.

«Я уверен в руководстве Курземского региона и участка — там никто ничего прикрывать не пытался», — заявил Рукс. По его словам, именно Госполиция провела первоначальные процессуальные действия и задержала сотрудника.