Полиция задержала одного человека, к которому в качестве меры пресечения применено заключение под стражу. В интересах следствия в настоящее время Госполиция более подробных комментариев не дает.

Должностное лицо детско-юношеского спортивного клуба рассказало агентству ЛЕТА, что о возможном сексуальном насилии со стороны подозреваемого тренера над ребенком его проинформировал родитель ребенка. Должностное лицо клуба сообщило об этом факте в Государственную полицию, которая провела процессуальные действия в спортивном лагере, где тренировались дети в возрасте от восьми до десяти лет, и задержала тренера. Спортивный клуб прекратил сотрудничество с тренером, подчеркивает должностное лицо.