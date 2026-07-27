Старший специалист отдела по связям с общественностью Государственной полиции Рута Страутниеце сообщила агентству ЛЕТА, что полиция начала уголовный процесс по части четвертой статьи 160 Уголовного закона, а именно, за сексуальное насилие, если оно повлекло за собой тяжкие последствия или если оно совершено в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста.
Полиция задержала одного человека, к которому в качестве меры пресечения применено заключение под стражу. В интересах следствия в настоящее время Госполиция более подробных комментариев не дает.
Должностное лицо детско-юношеского спортивного клуба рассказало агентству ЛЕТА, что о возможном сексуальном насилии со стороны подозреваемого тренера над ребенком его проинформировал родитель ребенка. Должностное лицо клуба сообщило об этом факте в Государственную полицию, которая провела процессуальные действия в спортивном лагере, где тренировались дети в возрасте от восьми до десяти лет, и задержала тренера. Спортивный клуб прекратил сотрудничество с тренером, подчеркивает должностное лицо.
Должностное лицо спортивного клуба сообщило, что тренер работал с детьми и молодежью несколько лет и до сих пор претензий к нему не было ни от детей, ни от родителей.
«Не было ни малейших признаков того, что у тренера могли быть какие-то злые намерения по отношению к детям. Если бы раньше были какие-то подозрения, то он ни в коем случае не работал бы с детьми», — подчеркивает должностное лицо.
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