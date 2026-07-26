В субботу, 25 июля, примерно в 23:00 она вышла из дома на ул. Латгалес в Риге. Где Алина Сухановска находится сейчас, до сих пор неизвестно.
Приметы: рост 165 см, волосы тёмные, короткие, на обеих руках цветные татуировки.
Была одета в чёрную одежду и в шляпе, имела при себе солнечные очки.
Госполиция просит откликнуться всех, кто знает, где она сейчас находится, по телефону 112.
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