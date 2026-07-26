А ровно через 4 года в газете Jūrnieks появилась совсем другая статья… Но, порядку.

Он появился на свет летом 1898 года на берегу Клайда, в Порт-Глазго. Верфь Russell & Co. строила тогда крепкие рабочие суда — без изящества океанских лайнеров, зато с той суровой британской основательностью, благодаря которой они переживали своих первых хозяев. Когда новый корпус впервые коснулся воды, никто ещё не знал ни слова «Латвия», ни имени «Маргарета». Судно окрестили просто — Comeric.