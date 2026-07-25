«И Пумпуру, и Райнису было бы что сказать о таком Замке Света», — пишет на платформе «Х» публицист и писатель Лато Лапса.
А вот как реагирует народ:
— Может, наконец-то хватит денег, чтобы фасад помыть. Когда эти металлические пролёты крыши стоимостью в миллионы строили, о содержании не думали.
— Андрис Кулбергс, нажми на тормоз этой безумной идеи — требовать плату за вход во всенародную центральную библиотеку!!!
— Денег нет, но очень надо.
— У меня в этой связи главный вопрос: не планируют ли они брать плату и за посещение детского читального зала на 7-м этаже? Если да, то вряд ли это будет сильно мотивировать семьи в полном составе заходить по выходным в дальнейшем. До сих пор было довольно много семей и по выходным, и в рабочие дни.
— Да там особо и не на что смотреть, кроме самого верха и пары выставок в коридорах на этажах. За что там три евро?
— С тех, кто останавливается на правом берегу Даугавы и смотрит на библиотеку, брать по одному евро!
— Свинство. Хотят общество безграмотным сделать. И без того уже молодёжь не читает, так ещё хотят, чтобы за плату читала.
— Это был всего лишь вопрос времени, удивляюсь, что такая маленькая сумма. Этого монстра иначе невозможно содержать, как только бюджет + из карманов.
— И так уже время работы у этой библиотеки такое, что её могут посещать только госаппаратчики, потому что для людей с нормальным рабочим временем практически невозможно это учреждение во «время работы» посетить. А теперь ещё и за вход платить?..
— Позор для страны. Требовать денег от народа, который за свои деньги это строил. За подход к памятнику Свободы скоро тоже платить будем.
— Приедет тётушка из Балви к доктору, пока ждёт обратного автобуса, захочет посмотреть на прославленный Замок Света. А фигушки! Или имитируй будущую клиентку (хотя никогда в жизни из Балви сюда больше не поедешь), или выкладывай три евро из отложенных на автобусный билет!
— Свет бесплатно. За вход, посещение туалета или чтение надо платить.
— И не поскакал Антиньш на Стеклянную гору… выбрал бесплатные объездные дороги.
— Только что побывал в библиотеке в Гронингене, которая по размерам похожа на эту, вход бесплатный, людей полно, сидят, работают, отдыхают, читают книги, любуются панорамой города… Как не додумались плату ввести?
— Дуракам и беднякам вход воспрещён.
— Вход на Центральный рынок — 50 центов, в аэропорт — 50 центов.
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