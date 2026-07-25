— Да там особо и не на что смотреть, кроме самого верха и пары выставок в коридорах на этажах. За что там три евро?

— С тех, кто останавливается на правом берегу Даугавы и смотрит на библиотеку, брать по одному евро!

— Свинство. Хотят общество безграмотным сделать. И без того уже молодёжь не читает, так ещё хотят, чтобы за плату читала.