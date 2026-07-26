— Так и не поняла — агрятся из-за того, что на русском нельзя и то, и это, а когда Лайма поёт — опять плохо.

— Всё на русском? Серьёзно? А запреты? Объясните, почему запрет даже на общение на русском, а здесь целый фестиваль?????

— Песни слушать по радио русские запретили, вплоть до Р.Паулса дошло, а эта воет на русском.