Немало тех, кто обсуждает внешность певицы и уровень шоу, сравнивая его с «балаганом», «кабаком», «парадом ископаемых» и называя «убожеством». Впрочем, есть и люди, которые оставляют комментарии в защиту Лаймы и высказывают комплименты в её адрес.
Показательно, однако, что многих, кто откликнулся на этот ролик, волнует вопрос — почему Лайма Вайкуле исполняет песню на русском языке. Причём его задают и по—латышски (реже), и по-русски:
— А что на русском-то Вайкуле поёт, где Ланга?
— Так и не поняла — агрятся из-за того, что на русском нельзя и то, и это, а когда Лайма поёт — опять плохо.
— Всё на русском? Серьёзно? А запреты? Объясните, почему запрет даже на общение на русском, а здесь целый фестиваль?????
— Песни слушать по радио русские запретили, вплоть до Р.Паулса дошло, а эта воет на русском.
— Надеюсь, что этот балаган был последний раз.
— А почему Вайкуле на русском языке поёт? У нас же магазин Mere закрыли???
— Надеюсь, что штрафы уже пришли, за использование языка агрессора в публичном месте.
— Где Пунтулис, где Ланга, языковая… почему для людей штрафы, а для Лайки нет?
— Слышала интервью лично Вайкуле, что она больше не будет говорить и петь на русском…… А что случилось??? Не отказаться от красивого, могучего русского языка.
— Сколько завистников у Лаймы в ватном мире!
— Лайма прекрасна всегда и в любом возрасте.
— Почему такие все недовольные, злые? Комментарии вообще ужас. Словно сами не будут в таком возрасте. Старались. Вас никто силой не тащил. Про доброту в этой стране совсем забыли.
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