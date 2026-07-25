Таксист-рижанин по имени Паул сотрудничал с Bolt более двух лет, но нынешним летом оказался в безвыходной ситуации. Всё началось с резкого ухудшения здоровья — повысилось давление, появились боли в спине и ноге, стало труднее выполнять некоторые обязанности — например, поднимать чемоданы в багажник и доставать их оттуда, мыть и чистить автомашину. Стало больше недовольных клиентов, они начали ставить более низкие оценки, соответственно упал и заработок.
Паул сказал, что сам начал отказываться от некоторых поездок, предупреждая об этом ИИ-ассистента. Он надеялся вылечиться и всё наладить, однако внезапно ему заблокировали доступ в приложение Bolt, причём без предварительного предупреждения.
«Просто взяли и заблокировали, очевидно, это компьютер, который блокирует мне приложение. Они просто анонимно присылают такое сообщение, что пассажиры были недовольны. Машина не соответствует качеству. Качество какое? Такое, что машину надо мыть. Я бы мог это делать, если у меня вот под этими деревьями машина, где её закапало соком с лип или каким-то там ещё. Сейчас очень тяжело, я просто жду вечера 17-го числа, когда автоматически снимут этот блок. Надеюсь, что начну снова обслуживать пассажиров», — рассказал он.
Из рассказа таксиста следует, что его лишили средств к существованию без какого-либо предупреждения — не за нарушение ПДД или преступление, а за то, что машина была грязная.
А как на это смотрит сама компания? Возможно, Паул чего-то не договаривает?
От Bolt последовал комментарий: «Шофёры видят, что клиентам понравилось и что надо улучшить. Если оценка шофёра достигает определённого порога, он получает предупреждение, что надо улучшить оказанную услугу, иначе доступ к платформе временно может быть ограничен. В случае конкретного шофёра в течение нескольких дней было получено несколько негативных отзывов от клиентов по поводу чистоты транспортного средства. Шофёр в приложении видел, что несколько клиентов упоминали о проблеме с чистотой, а также получил предварительное предупреждение, что его рейтинг достиг порога, при котором доступ к приложению может быть временно ограничен».
Тем не менее Паул подчёркивает, что предупреждений о блокировке не получал.
Конечно, он имеет право оспорить решение компании в суде, но, скорее всего, он подождёт окончания срока блокировки и снова приступит к работе.
Недавно редакция повторно связалась с таксистом, и он сообщил, что трудовые отношения с компанией Bolt ему удалось возобновить — по крайней мере, на тот момент.
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