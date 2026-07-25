Паул сказал, что сам начал отказываться от некоторых поездок, предупреждая об этом ИИ-ассистента. Он надеялся вылечиться и всё наладить, однако внезапно ему заблокировали доступ в приложение Bolt, причём без предварительного предупреждения.

«Просто взяли и заблокировали, очевидно, это компьютер, который блокирует мне приложение. Они просто анонимно присылают такое сообщение, что пассажиры были недовольны. Машина не соответствует качеству. Качество какое? Такое, что машину надо мыть. Я бы мог это делать, если у меня вот под этими деревьями машина, где её закапало соком с лип или каким-то там ещё. Сейчас очень тяжело, я просто жду вечера 17-го числа, когда автоматически снимут этот блок. Надеюсь, что начну снова обслуживать пассажиров», — рассказал он.