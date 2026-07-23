«Оглядываясь на пятилетний период, мы никогда не забегали вперед процессов в Риге. Мы всегда ждали, пока они дойдут до окончательной редакции, окончательных решений, и только тогда принимали свои решения… Что касается того предыдущего периода, то мы фактически оптимизировали или ликвидировали только одно образовательное учреждение. Это Сикшнюская основная школа. Еще, конечно, это было связано с новой сетью школ. Это преобразование Приекульской средней школы в основную», — сказал Радзевич.

По его словам, после первого набора в старшую школу желание продолжить обучение выразил лишь один ученик. Хотя позже желающих стало больше, уверенности, что удастся сформировать класс, не было.