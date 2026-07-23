Заместитель председателя Южнокурземской краевой думы Андрей Радзевич подчеркнул, что самоуправление не спешило с оптимизацией школьной сети.
«Оглядываясь на пятилетний период, мы никогда не забегали вперед процессов в Риге. Мы всегда ждали, пока они дойдут до окончательной редакции, окончательных решений, и только тогда принимали свои решения… Что касается того предыдущего периода, то мы фактически оптимизировали или ликвидировали только одно образовательное учреждение. Это Сикшнюская основная школа. Еще, конечно, это было связано с новой сетью школ. Это преобразование Приекульской средней школы в основную», — сказал Радзевич.
По его словам, после первого набора в старшую школу желание продолжить обучение выразил лишь один ученик. Хотя позже желающих стало больше, уверенности, что удастся сформировать класс, не было.
«Фактически это был один из мотивов, почему мы выбрали такой путь, поскольку в целом в нашем крае по критериям, которые выдвинуло министерство, не соответствовал целый ряд школ… После интенсивных переговоров с Минобразования мы добились того, что в правила Кабинета министров были включены пять наших образовательных учреждений как исключения… В целом по стране таких исключений всего 32», — отметил он.
Еще одним важным аргументом стала удаленность населенных пунктов.
«Это было связано с доступностью, потому что мы крупнейший край в Латвии… Поэтому и есть эти исключения — основная школа Павилосты, основная школа Руцавы, Ницская средняя школа, Вайнедская средняя школа и Айзпутская средняя школа», — пояснил Радзевич.
Он также отметил, что число детей продолжает сокращаться. Например, в Руцавской волости за два года количество детей младше шести лет уменьшилось с 43 до трех.
Жители Приекуле восприняли решение болезненно.
«Плохо. Очень плохо. Детям придется ездить в Гробини, Лиепаю, в Вайнеде. Очень, очень, очень плохо. Нам все-таки нужна средняя школа, но детей ведь нет…»
«Ой, мне это очень не нравится, потому что захочется получить среднее образование, а это будет невозможно. Нужно было сохранить, пусть даже ради нескольких учеников, но сохранить.»
Другие считают, что ответственность лежит не только на властях.
«Ну, люди сами виноваты, отправляют только в Лиепаю и в большие школы… Все бегут в Лиепаю, Гробиню, а сельские школы уничтожают… Подожди, пройдет время, и основная школа тоже станет слабой, потому что все будут ездить работать в Лиепаю, а в регионах новые рабочие места больше не создают.»
Директор школы Мадара Янсоне рассказала, что коллектив и родители пытались сохранить среднюю школу, однако решение осталось в силе.
«Сейчас мы уже начинаем готовиться к 1 сентября как Приекульская основная школа… Родители, конечно, также жители города и учителя боролись… Мы его приняли и просто смотрим в будущее, чтобы мы могли продолжать работать как сильная основная школа», — сказала она.
Благодаря реорганизации самоуправление получило почти три миллиона евро из Фонда восстановления на модернизацию школ в Приекуле и Вайнёде.
Руководитель проектов самоуправления Диния Фелдмане сообщила, что в Приекуле полностью устанавливается современная система вентиляции, меняется электропроводка, ремонтируются учебные кабинеты и санитарные помещения, а также улучшается доступность среды. В Вайнёде полностью заменяют систему отопления, обновляют кабинеты и создают новые учебные пространства.
В этом году Приекульскую среднюю школу окончили четыре выпускника 12-го класса и 28 девятиклассников. С 1 сентября в первый класс придет 31 ребенок, а всего в новой Приекульской основной школе будут учиться около 200 учеников.
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