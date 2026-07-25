«Увы, о намерениях России мы можем лишь гадать. Мы должны быть готовы к тому, что Россия может совершить любые провокации, чтобы дестабилизировать ситуацию, расколоть НАТО и внушить страх населению. Поэтому мы, НВС вместе со службами МВД и органами госбезопасности, готовы. Если будут провокации, мы на них ответим. И ответим мощно — зачистим!» — сказал Мелнис.

Кроме того, он добавил, что в случае, если агрессор решит применить против Латвии приёмы, которые использовались при оккупации Крыма, никаких переговоров с захватчиками не будет: «Зелёные человечки не будут ходить по нашей земле. Мы зелёных человечков уничтожим. По нашей семье должно ходить только наше население», — подчеркнул министр.

По поводу итогов недавнего саммита НАТО в Анкаре Мелнис заявил следующее: «Европа должна взять на себя намного большую роль. США никуда не денутся, из НАТО они не выходят. Своё присутствие они оставляют и обязательства 5-й статьи обеспечивают. Чётко и ясно говорится: если понадобится, будем сражаться вместе, но Европа должна начать намного больше инвестировать в свою безопасность и в коллективную безопасность НАТО».