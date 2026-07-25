Министр напомнил, что союзники по НАТО в окончательном заявлении альянса повторно акцентировали: Россия и её преступный режим представляют собой долгосрочную угрозу всему альянсу.
«Что это означает? НАТО удостоверило — не лезь, будет худо! Это удостоверили все страны НАТО. Это чётко и ясно определено. США тоже сказали — не лезь, будет худо. Россия должна с этим считаться», — пояснил глава Минобороны.
Он согласился, что кремлёвский режим перед лицом объявленных предупреждений часто не поступал рациональным образом, поэтому нельзя исключить, что Россия продолжит свои деструктивные действия.
«Увы, о намерениях России мы можем лишь гадать. Мы должны быть готовы к тому, что Россия может совершить любые провокации, чтобы дестабилизировать ситуацию, расколоть НАТО и внушить страх населению. Поэтому мы, НВС вместе со службами МВД и органами госбезопасности, готовы. Если будут провокации, мы на них ответим. И ответим мощно — зачистим!» — сказал Мелнис.
Кроме того, он добавил, что в случае, если агрессор решит применить против Латвии приёмы, которые использовались при оккупации Крыма, никаких переговоров с захватчиками не будет: «Зелёные человечки не будут ходить по нашей земле. Мы зелёных человечков уничтожим. По нашей семье должно ходить только наше население», — подчеркнул министр.
По поводу итогов недавнего саммита НАТО в Анкаре Мелнис заявил следующее: «Европа должна взять на себя намного большую роль. США никуда не денутся, из НАТО они не выходят. Своё присутствие они оставляют и обязательства 5-й статьи обеспечивают. Чётко и ясно говорится: если понадобится, будем сражаться вместе, но Европа должна начать намного больше инвестировать в свою безопасность и в коллективную безопасность НАТО».
Саммит, по его словам, доказал, что Европа готова инвестировать и восстанавливать производство: «Европейские страны увеличивают расходы на оборону. В этом году в развитие военной промышленности дополнительно вкладывают ещё 139 миллиардов евро. Это огромные средства для формирования боеспособности. В следующем году предусмотрено ещё больше инвестиций. Это настоящий взрывной эффект. Все понимают, что это нужно, что угроза войны никуда не делась».
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