Около четырех часов дня в населенном пункте Рагана (Кримулдская волость) водитель грузовика потерял управление при экстренной остановке; в результате прицеп опрокинулся, а весь груз рассыпался по проезжей части и в придорожный кювет. Движение транспорта было временно приостановлено, пока водитель при помощи очевидцев не расчистил дорогу, сообщает телепрограмма «Дегпункта».
Пятеро мужчин убирают доски с обочины дороги. Часовая работа близится к завершению; осталось только дождаться второго эвакуатора, чтобы забрать прицеп, который прислонен к придорожному ограждению. Один из мужчин, прибывший на помощь коллеге, попавшему в аварию, объясняет, как он отцепился от грузового фургона, припаркованного дальше, за полицейской машиной.
Коллеги, прибывшие на помощь объясняют: «Должно быть, перед прицепом приземлился аист, а затем машины начали тормозить одна за другой. (ДП: А откуда взялись эти следы торможения?) От прицепа. (ДП: Значит, он занесло?) Да».
Водитель подтверждает рассказ своего коллеги, говоря за кадром. Резко затормозив за двумя легковыми автомобилями, он понял, что тяжелый прицеп не позволит ему вовремя остановиться; он резко свернул влево на встречную полосу, но прицеп опрокинулся на бок и перевернулся, рассыпав доски по дороге. Движение было полностью заблокировано — водитель и очевидцы собрали доски на обочине и ждали помощи.
Водитель, участвовавший в аварии: «(Репортер: Большая часть материала была потеряна?) Ну, весь материал собран. Часть, конечно, повреждена, но это незначительная проблема. (Репортер: А что насчет самого прицепа? Можно ли его еще использовать?) Это дело механика. (Репортер: Но ему потребуется ремонт, верно?) Вероятно, да».
В аварии не пострадали ни люди, ни аист. Теперь, когда все уехали, поврежденное ограждение и следы торможения на дороге остаются напоминанием об инциденте.
ФОТО: скриншот видео телепрограммы «Дегпункта»
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