Водитель подтверждает рассказ своего коллеги, говоря за кадром. Резко затормозив за двумя легковыми автомобилями, он понял, что тяжелый прицеп не позволит ему вовремя остановиться; он резко свернул влево на встречную полосу, но прицеп опрокинулся на бок и перевернулся, рассыпав доски по дороге. Движение было полностью заблокировано — водитель и очевидцы собрали доски на обочине и ждали помощи.

Водитель, участвовавший в аварии: «(Репортер: Большая часть материала была потеряна?) Ну, весь материал собран. Часть, конечно, повреждена, но это незначительная проблема. (Репортер: А что насчет самого прицепа? Можно ли его еще использовать?) Это дело механика. (Репортер: Но ему потребуется ремонт, верно?) Вероятно, да».

В аварии не пострадали ни люди, ни аист. Теперь, когда все уехали, поврежденное ограждение и следы торможения на дороге остаются напоминанием об инциденте.