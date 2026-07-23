Наибольшее количество осадков во второй половине дня ожидается в восточной части страны. Ночью местами возможен туман. Ветер останется слабым.
Минимальная температура воздуха ночью составит +8…+14 градусов, днем при солнечной погоде воздух прогреется до +18…+23 градусов.
В Риге в конце рабочей недели ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Будет дуть слабый ветер, во второй половине дня — слабый до умеренного северный. Ночью температура опустится до +13 градусов, днем повысится до +21 градуса.
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