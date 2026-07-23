Минимальная температура воздуха ночью составит +8…+14 градусов, днем при солнечной погоде воздух прогреется до +18…+23 градусов.

В Риге в конце рабочей недели ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Будет дуть слабый ветер, во второй половине дня — слабый до умеренного северный. Ночью температура опустится до +13 градусов, днем повысится до +21 градуса.