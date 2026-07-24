В субботу ожидается небольшая облачность, которая будет усиливаться с запада, местами в течение дня пройдут кратковременные дожди. Ночью похолодает до +8–14 градусов, во многих местах, преимущественно в восточной части страны, образуется туман. Днём при слабом или умеренном юго-западном ветре воздух потеплеет до +18–23 градусов.
В воскресенье вечером температура воздуха не опустится ниже +12–17 градусов, максимальная температура днем ожидается от +19–22 градусов в Курземе, где возможен облачный день, до +23–26 градусов в остальной части Латвии. В некоторых местах возможны кратковременные дожди и грозы.
Ожидается, что в понедельник пройдут более обширные дожди, местами ожидаются сильные грозы, а максимальная температура воздуха составит от +17 градусов в Курземе до +27 градусов на крайнем востоке страны.
Влияние антициклона усилится в оставшуюся часть следующей недели, поэтому осадков будет мало, и солнце будет светить часто. В следующие выходные возможны температуры до 30 градусов, а в Центральной Европе температура воздуха может превысить +40 градусов.
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