В воскресенье вечером температура воздуха не опустится ниже +12–17 градусов, максимальная температура днем ожидается от +19–22 градусов в Курземе, где возможен облачный день, до +23–26 градусов в остальной части Латвии. В некоторых местах возможны кратковременные дожди и грозы.

Ожидается, что в понедельник пройдут более обширные дожди, местами ожидаются сильные грозы, а максимальная температура воздуха составит от +17 градусов в Курземе до +27 градусов на крайнем востоке страны.