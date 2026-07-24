Перевозить воду для предпринимателей слишком накладно. Поэтому в той же Польше, которая является одним из крупнейших производителей яблочного концентрата в Европе, или в Эквадоре, поставляющем концентрат бананового сока, из соков выпаривают воду. Получается концентрат, похожий на желе. В таком виде его закатывают в бочки и отправляют с одного конца света на другой.

Затем происходит обратный процесс: концентрат снова насыщают водой. Именно поэтому ассортимент соков, производимых в каждой стране, включает в себя самые что ни на есть экзотические фрукты, которые в тех же Латвии, Литве или Польше никогда не произрастали. При этом производители уверяют, что полученный ими готовый продукт ничем не отличается от натурального.

Существует еще экономвариант — так называемые соки, полученные по технологии pulp–wash (повторная экстракция мякоти). Остатки апельсинов или яблок после получения сока прямого отжима сперва замачивают, затем отстаивают, после чего снова отжимают. И так может происходить по нескольку раз.