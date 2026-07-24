Немного о технологии
В каждой из стран Балтии имеется свой производитель сока. Кроме того, этот рынок облюбовали и иностранные компании, предлагая свою продукцию. Конкуренция в этой сфере жесточайшая. А ведь ассортимент у всех фабрикантов, как правило, одинаковый.
Наиболее востребованы томатный, яблочный, апельсиновый и мультивитаминный соки. Затем идут более экзотические варианты — соки из манго, папайи и других тропических фруктов. При этом технология производства у всех одинаковая.
Перевозить воду для предпринимателей слишком накладно. Поэтому в той же Польше, которая является одним из крупнейших производителей яблочного концентрата в Европе, или в Эквадоре, поставляющем концентрат бананового сока, из соков выпаривают воду. Получается концентрат, похожий на желе. В таком виде его закатывают в бочки и отправляют с одного конца света на другой.
Затем происходит обратный процесс: концентрат снова насыщают водой. Именно поэтому ассортимент соков, производимых в каждой стране, включает в себя самые что ни на есть экзотические фрукты, которые в тех же Латвии, Литве или Польше никогда не произрастали. При этом производители уверяют, что полученный ими готовый продукт ничем не отличается от натурального.
Существует еще экономвариант — так называемые соки, полученные по технологии pulp–wash (повторная экстракция мякоти). Остатки апельсинов или яблок после получения сока прямого отжима сперва замачивают, затем отстаивают, после чего снова отжимают. И так может происходить по нескольку раз.
А как насчёт сахара?
Производители пакетированных соков утверждают, что количество сахара в их продукции почти равно его количеству в сырье — во фруктах. «Исходники» сладкие сами по себе, поэтому дополнительно подслащивать напитки нет необходимости. Одно из редких исключений — томатные соки. В них действительно добавляют сахар.
Рассмотрим, сколько натурального сахара (фруктозы) содержится в наиболее популярных видах сока. С этой информацией всегда можно ознакомиться, прочитав состав продукта на упаковке.
Напомним, что в свежевыжатых и пакетированных напитках его количество обычно одинаково. 250 граммов (стакан) сока содержат следующее количество сахара (в граммах): томатный — 3–4, лимонный — 4–5, морковный — 4–5, гранатовый — 7–8, вишневый — 7–8, апельсиновый — 8–10, грушевый — 11–12, персиковый — 12–13, яблочный — 10–12, виноградный — 14–15.
В стакане лидера списка — виноградного напитка — содержится примерно 8 ложек сахара. Для сравнения: в стакане презираемой борцами за здоровье сладкой газировки любого производителя — 5 ложек сладкого вещества. Однако самая популярная шипучка в мире давно признана очень вредной, а вот соки традиционно считаются полезным средством утолить жажду.
Но, помимо собственно соков, где на упаковке гордо значится «100–процентный сок», более половины содержимого прилавков латвийских магазинов составляют нектары. Они привлекают покупателей более низкой ценой.
Согласно «Википедии», нектар — это жидкий пищевой продукт, приготовленный из концентрированного сока (пюре), питьевой воды с добавлением или без добавления одноименных натуральных ароматообразующих веществ.
При изготовлении нектара доля концентрированного сока (пюре) должна составлять от 20 до 50% от всего объема, в зависимости от вида фруктов или овощей. Кроме воды в нектаре могут содержаться сахар и натуральные подкислители (например, лимонная кислота), мякоть фруктов и овощей, клетки цитрусовых фруктов.
В нектар не могут добавляться консерванты, ароматизаторы и подсластители. Как правило, нектары делают из тех фруктов или овощей, концентрированный сок которых невозможно использовать для приготовления сока из–за слишком сладкого или кислого вкуса (вишня, смородина, гранат) или из–за густой консистенции (банан, персик).
Казалось бы, большее количество воды в продукте должно привести к снижению содержания сахара. Но это не так. Нектары всегда получают искусственную сладкую добавку — это норма. Любой врач–диетолог вам скажет, что регулярное употребление продуктов с сахаром гарантированно приводит к набору лишнего веса.
При этом организму совершенно безразлично, употребляете вы белый рафинированный сахар или «натуральный» фруктовый. К слову, последний окажется даже более вредным для обмена веществ, поскольку состоит преимущественно из фруктозы и процесс образования жиров из нее протекает проще и быстрее.
Польза витаминов преувеличена
В любой рекламе подчеркивается, что одной из причин, по которым нужно регулярно употреблять соки, является наличие витаминов. Конечно, они в соках есть, но их польза чаще всего преувеличена. Для примера возьмем апельсиновый напиток. В 100 миллилитрах сока содержится примерно 80% суточной нормы витамина С и около 4% — витамина А. В напитке есть и другие полезные вещества, но их количество значительно меньше и погоды не делает.
С этой точки зрения сок интересен потребителям как источник витамина С. Но правда в том, что этот компонент не относится к дефицитным. И даже если человека посадить на диету, лишенную фруктов и с минимумом углеводов, получить недостаток элемента будет непросто. Кроме того, представления о том, что дополнительный прием витамина С способен существенно укрепить иммунитет, современные исследования считают сильно преувеличенными.
Однако в реальности мало кто выпивает 100 мл и, получив суточную дозу витамина С, останавливается — обычно сок пьют большими стаканами, а не рюмками. А потом многие удивляются, почему во рту возникает приторное чувство сладости, а уровень сахара в крови резко подскакивает.
От фруктов отказываться не стоит
Но тогда получается, что худеющим и старающимся держать вес нужно запретить и фрукты? Это неверный вывод, поскольку:
* никто не ест фрукты и овощи килограммами, тогда как соки легко выпиваются литрами;
* организм получает сахара значительно больше из напитков, чем из сырья;
* фрукты богаты не только витаминами, но и клетчаткой;
* вместе с фруктами организм получает множество других полезных веществ;
* клетчатка частично замедляет усвоение сахаров.
Природа все продумала. Человек же постарался пойти в обход системы и тем самым получил проблемы.
Кроме того, обычно вы не съедаете десяток апельсинов за один раз, а именно этим и гордятся большинство производителей соков, не забывая обозначить, сколько они выжали фруктов для приготовления напитка.
Помимо прочего, всю многовековую историю человечества сладкие фрукты считались скорее редким лакомством, а не повседневным продуктом.
Любые фруктовые соки — как свежевыжатые, так и пакетированные — должны рассматриваться исключительно как десерт, а вовсе не как диетический продукт.
Александр ФЕДОТОВ
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