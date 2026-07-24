Как и в предыдущие дни, облачность будет низкой, поэтому местами ожидаются сильные дожди, но в большинстве районов страны осадков будет мало или не будет вовсе.
При слабом ветре температура воздуха поднимется до +19–+23 градусов.
В Риге время от времени будет светить солнце, потеплеет до +21 градуса, возможны кратковременные дожди, а слабый ветер будет дуть преимущественно с севера.
Вблизи Латвии нет циклонов или антициклонов. Атмосферное давление на уровне моря составляет 1011-1013 гектопаскалей.
Температура морской воды вдоль большей части побережья Латвии составляет 16–18 градусов, согласно информации, предоставленной Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) и местными органами власти.
В четверг температура морской воды на пляже в Вентспилсе составляла 13 градусов, в Лиепае и Юрмале температура воды колебалась около 16 градусов, а в Риге — около 18 градусов.
По данным Латвийского агентства морской и береговой охраны, температура воды в портах в пятницу утром составляет 16-18 градусов, в порту Скулте и на пристани Даугавгрива — 19 градусов.
Температура воды в реках остыла до 15–21 градуса, в крупных озерах и водохранилищах — до 19–21 градуса.
Самый высокий уровень воды и самая низкая температура наблюдаются в реках Курземе. Температура воды в Венте в пятницу утром составляла 17-18 градусов, в Лиелупе и Даугаве — 20-21 градус.
Гидрологи прогнозируют, что в ближайшие дни уровень воды в реках будет незначительно колебаться, а в Курземе он снизится.
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