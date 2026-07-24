По данным Латвийского агентства морской и береговой охраны, температура воды в портах в пятницу утром составляет 16-18 градусов, в порту Скулте и на пристани Даугавгрива — 19 градусов.

Температура воды в реках остыла до 15–21 градуса, в крупных озерах и водохранилищах — до 19–21 градуса.

Самый высокий уровень воды и самая низкая температура наблюдаются в реках Курземе. Температура воды в Венте в пятницу утром составляла 17-18 градусов, в Лиелупе и Даугаве — 20-21 градус.