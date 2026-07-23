Страну накрыл так называемый тепловой купол. Очень горячий и сухой воздух пришёл с севера Африки и оказался заперт под областью высокого давления. Вместо того чтобы рассеиваться, он продолжает прогреваться, превращая огромные территории в раскалённую духовку.
В среду предупреждения из-за жары действовали в 12 регионах страны. Во многих районах столбики термометров поднялись до 39–42 градусов. Под ударом оказались Андалусия, Каталония, Мадрид, Арагон, Балеарские острова и другие популярные направления.
Но особенно тяжёлым обещает стать четверг. Красный, максимальный уровень опасности объявлен в Мурсии и на южном побережье провинций Аликанте и Валенсия. В Мурсии ожидается до 44 градусов, а на побережье температура может приблизиться к 42 градусам. В отдельных районах юго-востока страны значения способны оказаться ещё выше.
Даже море не везде принесёт долгожданную прохладу. Сухой западный ветер, пересекая раскалённую Испанию, доберётся до Средиземноморья уже горячим. Поэтому температура особенно резко подскочит именно в тех местах, куда летом едут за пляжами и морским воздухом.
Передышки не будет и после захода солнца. На Средиземноморском побережье и в долине Гвадалквивира ночная температура местами не опустится ниже 25 градусов. Открытое окно в такую ночь способно впустить в комнату не прохладу, а новую порцию горячего воздуха.
К жаре добавятся пыль из Сахары и странные сухие грозы. Они почти не приносят дождя, зато могут сопровождаться молниями, градом и сильными порывами ветра. Опасность лесных пожаров на большей части материковой Испании и Балеарских островов оценивается как очень высокая или экстремальная.
В пятницу и субботу в страну должен прийти более прохладный воздух. В некоторых районах температура наконец вернётся к привычным июльским значениям.
Однако наслаждаться свежестью долго не получится. Уже с воскресенья термометры могут снова поползти вверх, а в начале следующей недели сильная жара способна вернуться на большую часть Испании.
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