Даже море не везде принесёт долгожданную прохладу. Сухой западный ветер, пересекая раскалённую Испанию, доберётся до Средиземноморья уже горячим. Поэтому температура особенно резко подскочит именно в тех местах, куда летом едут за пляжами и морским воздухом.

Передышки не будет и после захода солнца. На Средиземноморском побережье и в долине Гвадалквивира ночная температура местами не опустится ниже 25 градусов. Открытое окно в такую ночь способно впустить в комнату не прохладу, а новую порцию горячего воздуха.

К жаре добавятся пыль из Сахары и странные сухие грозы. Они почти не приносят дождя, зато могут сопровождаться молниями, градом и сильными порывами ветра. Опасность лесных пожаров на большей части материковой Испании и Балеарских островов оценивается как очень высокая или экстремальная.